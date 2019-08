Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala, njihova uporaba je imela pozitiven preventivni učinek, zaradi zmanjšane hitrosti pa se je posledično umiril tudi promet. Foto: Policija

"Prometna varnost se je v Posočju malce poslabšala glede na lansko leto in med območji izstopa tudi Posočje. Najhujše prometne nesreče se zgodijo prav na tej cesti, ki vodi od Kobarida proti Trenti in Vršiču. Skupaj s tukajšnjimi župani, občinskimi sveti za varnost v prometu, policijo in direkcijo za infrastrukturo smo se dogovorili o okrepljenem sodelovanju na tem območju," je na predstavitvi povedala v. d. direktorja javne agencije za varnost prometa Vesna Marinko.

Poleg zloženk v tujih jezikih, ki jih delijo brezplačno motoristom na območju Posočja, so pripravili tudi pet silhuet policistov. Dnevno jih bodo nameščali na območju bovške policijske uprave, predvsem na tako imenovanih črnih točkah na cestah, kjer so se v preteklosti že zgodile hude prometne nesreče, predvsem ob cestah Predel–Bovec, Žaga–Kobarid, Trenta–Bovec, Staro selo–Kobarid in Robič–Staro selo.

"Policija podpira napore različnih institucij, ki vsaka po svojih pristojnostih in zmožnostih dodajajo pomemben kamenček v mozaik prometne kulture," je pojasnila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in dodala, da so silhuete le poskusni preventivni ukrep. Silhuete sicer niso odgovor na pomanjkanje števila prometnih policistov, ki bi bedeli nad prometom, vendar Bobnarjeva upa, da bi se v prihodnje okrepilo tudi njihovo število.

Čezmejne preventivne akcije

Agencija za varnost prometa je danes v Kobaridu pripravila tudi sestanek, ki so se ga udeležili tudi predstavniki avstrijske in italijanske policije. Na njem so govorili o skupnih preventivnih in enotnih opozorilnih ukrepih za večjo varnost v prometu na širšem območju. "Takšna srečanja in povezovanja zagotovo prispevajo k boljši prometni varnosti. Zavedam se, da gre za majhne korake, vendar gre za odločne korake v pravo smer," je še dejala Bobnarjeva.