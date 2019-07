Foto: MMC RTV SLO

Kmetje so obupani - letina je, sploh v zgornjem delu doline, skoraj popolnoma uničena, v spodnjem delu ni veliko bolje. "Gre za pravo elementarno nesrečo," opozarjajo, saj jih vremenske ujme - od pozebe do suše - pestijo že vse leto.

Kmetje so obupani, na ožganih njivah povsem nemočni. Nekaj njihovih izjav:

"Zelo, zelo slabo. Žalostno."

"S.O.S.! Ne vem, kdo naj mi pomaga."

"Nič ne moremo napravit, samo gledamo v nebo."

"Vročina se iz dneva v dan stopnjuje, še večji razlog je pa burja, ki izsušuje dodatno zemljo."

"Prve košnje je bilo kar eno tretjino manj, zdaj je pa vse suho, tako da druge košnje ni."

Suša v Vipavski dolini, kmetje obupujejo

Samo pri koruzi bo škoda milijonska. Samo koruze je za okoli tisoč hektarjev, vrednost proizvoda na hektar je 1.200 evrov, kar nanese že prvi milijon, kaj šele vse ostale vrtnine pridelki, je pojasnil Rajko Črv z Gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Ironija pa je, da bi pridelek lahko rešili. Voda je v zadrževalniku Vogršček. "Pa sistem ne funkcionira," je povedal Jordan Cigoj, kmet iz Črnič.

"Že od samega začetka, ko je bil zgrajen, njegovo delovanje ni bilo v pravi funkciji, ker ni voda 24 ur na razpolago," je dodal Aleš Kosovel, vinogradnik iz Črnič.

Kmetje so postavili namakalne razvode, da bi namakali vsaj iz vodotokov, toda škropilniki so suhi. Voda je v bližnjih vodotokih, a nekateri niso uspeli dobiti vodnih dovoljenj. Marsikdo zato jemlje vodo na črno. Nekateri se znajdejo tako, da izkoristijo odsotnost inšpektorja.

Še večja ironija je, da so v to dolino vložili ogromno. "Vemo, da smo med 85. in 90. letom delali tukaj melioracijske sisteme, da smo vzpostavili 4.500 hektarjev v celotni Vipavski dolini," je povedal. Črv. A te površine se zaraščajo.