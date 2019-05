Bo Zasavje z avtocesto povezal predor Trbovlje–Prebold?

Trboveljska občina resno začela konkretne postopke

Trbovlje - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Trboveljčani bi radi za boljši dostop do avtoceste zgradili predor do Prebolda. Foto: BoBo

Zasavje, čeprav leži v osrčju Slovenije in le okrog 60 kilometrov od Ljubljane, se s cestno infrastrukturo in dostopom do avtocestnih povezav ne more pohvaliti. Trboveljčani si želijo hitrejšega dostopa do avtocestnega križa.