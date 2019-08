Stanovanjski blok v Hrastniku, v ospredju staro rudniško dvigalo. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Marko Funkl, je republiški sklad za projekt zainteresiran, pogovore o zadrugi pa bodo nadaljevali predvidoma septembra. Idejo bi po njegovih besedah lahko uresničili že naslednje leto.

Ustanovitev stanovanjske zadruge bi pomenila, da bi prebivalci, ki bi želeli kupiti nepremičnino, to storili prek zadruge, z njenim posojilom pa bi tudi odplačevali nakup, je pojasnil Funkl.

Razlika med nakupom stanovanja na trgu in prek zadruge je v tem, da na trgu pravna oseba zgradi kompleks stanovanj in jih nato proda. A če v investiciji ne vidi dobička, se zanjo ne odloči, je še povedal Funkl in dodal, da želi občina z ustanovitvijo stanovanjske zadruge znižati strošek nakupa za vse, ki si želijo lastniško stanovanje.

V Hrastniku je po podatkih za leto 2015 skupaj 4.208 stanovanj, od tega 2.272 v večstanovanjskih zgradbah. Med temi je le 1.020 lastniških stanovanj, preostala so najemniška.

Prav zdaj v hrastniški občini intenzivno tečejo priprave na gradnjo šestih stanovanjskih objektov z najmanj 144 stanovanjskimi enotami na območju Resnice, kjer je Rudnik Trbovlje-Hrastnik v preteklosti izvajal rudarska dela. V prvi fazi naj bi zgradili dve enoti s po 24 stanovanji.