Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Ljudje, ki živijo ob tej izredno prometni cesti med Ptujem in Ormožem, imajo dovolj obljub. Želijo si, da se cesta, ki vodi skozi mnogo strnjenih naselij, razbremeni takoj. Krajan Branko Žnidarič je povedal, da je najhuje ponoči, ko zaradi težkih tovornjakov ne morejo spati, podnevi pa imajo težave pri prečkanju ceste, s smogom in smradom.

Nad trenutnim stanjem so razočarani tudi tisti, ki se dnevno vozijo po tej cesti. Slavko Kosi iz Ormoža pravi, da za vožnjo do Ptuja potrebuje več časa kot za vožnjo s Ptuja do Ljubljane. Pravi, da je to nedopustno in da se mora nujno začeti graditi obvoznica.

Tudi nedavni ukrep preusmerjanja prometa in obljuba o 70-odstotnem zmanjšanju tovornega prometa po besedah okoliških prebivalcev nista bila uspešna. Zato je zdaj, kot pravi organizator protesta Vlado Venta, njihova zahteva jasna: "Imamo veljavno gradbeno dovoljenje od Ormoža do Gorišnice. Jutri se lahko začne delo. Od Gorišnice do Markovcev pa so zemljišča odkupljena, na gradbeno dovoljenje pa se še čaka. Zato zahtevamo, da se začne gradnja te ceste takoj!" Zadeva pa se znova zapleta in prestavlja, saj je v izdelavi še ena študija, ki naj bi bila končana šele jeseni 2021, je poročal Aleks Horvat za Radio Maribor.

V petek je potekal že osmi protest, ki so ga člani civilne iniciative za ptujsko obvoznico izvedli na pločniku ob Ormoški cesti na Ptuju, je poročal STA. Istočasno so protestni shod izvedli tudi člani novoustanovljene civilne iniciative Cvetkovci v občini Ormož in s tem opozorili, da ne gre zgolj za težavo ene ceste ali enega mesta, temveč celotnega Podravja.

Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Dnevno na cesti 1300 tovornjakov

"Žal zadnje preusmeritve tranzitnega tovornega prometa niso dale ustreznega rezultata, saj krajani nismo opazili, da bi bilo kaj manj tovornih vozil. Zaradi poletne sezone pričakujemo predvsem še več vozil, tako tovornih kot osebnih," je za STA povedala vodja iniciative za ptujsko obvoznico Sergeja Puppis Freebairn. Spomnila je, da že 30 let čakajo na hitro cesto, ki bi razbremenila lokalno cesto skozi spalna naselja. "Dnevno jo prevozi do 1300 tovornjakov in do 15.000 vozil. Naj spomnimo, da je bila hitra cesta umeščena v lokacijske načrte občin že daljnega leta 1997," je dodala. "Delanih je bilo nešteto študij, opravljenih še več sestankov, hitre rešitve pa še ni na obzorju," je ogorčena.