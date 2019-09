Borut Pahor v Apačah na slavnostni prireditvi ob 100. obletnici dodelitve Apaškega polja Sloveniji. Foto: Twitter Boruta Pahorja

"Čudovito je, da smo našo državo po sanjah naših prednikov oblikovali in zavarovali pred skoraj 30 leti. Skoraj enako čudovito je, da je naša samostojna država po naši volji članica evropske družine narodov, ki sicer ima težavami, a tudi 70 let miru in varnosti. Če nam jo bo uspelo obdržati, bo pomenila tudi mir, varnost in blaginjo za naše otroke," je med drugim v nagovoru dejal predsednik Borut Pahor.

Pred 100 leti je Slovenija z mirovno pogodbo pridobila ozemlje, ki je bilo z večino poseljeno s pripadniki nemško govorečega prebivalstva, to je Apaško polje. Danes lahko to praznujemo v luči prihodnosti, sta dejala tako župan Apač Andrej Steyer kot Pahor: "Praznujemo prihodnost, sicer s spominom na preteklost, a v upanju, da bo ta boljša, bolj pravična in bolj napredna."

Preteklost nas namreč po Pahorjevih besedah opominja na to, da se nikoli ne smejo ponoviti časi izključevanja. "Ne glede na to, kako politično ali sicer drugače mislimo ali celo govorimo druge jezike in imamo druge običaje, moramo skrbeti, da živimo v sožitju. Čuvati moramo našo državo in našo združeno Evropo," je sklenil Pahor.