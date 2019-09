Otroška igra na igrišču trboveljske osnovne šole nekatere občane spominja na svastiko. Foto: MMC RTV SLO

Na občini Trbovlje, ki je financirala obnovo igrišča, pravijo, da so talno igro naročili pri dobavitelju Eko igrala in da podobnosti s kljukastim križem niso opazili. Proizvajalec talnih iger sicer prihaja iz Anglije in dobavitelj ga je že obvestil o tem, da v njihovi igri nekateri vidijo politični simbol.