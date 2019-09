Grozdja je zadnji dve leti veliko več od povpraševanja. Foto: Reuters

V Puklavčevi kleti so trgatev začeli prejšnji teden, zdaj pa trgajo sorte za peneča vina, kot so chardonnay in modri pinot, je povedala Sonja Erčulj. Prihodnji teden bodo predvidoma nadaljevali redno trgatev drugih sort za mirna vina, kot sta sauvignon in sivi pinot, končali pa naj bi okoli 20. oktobra s poznimi sortami, kot sta šipon in renski rizling.

V Ormožu predvidevajo, da bodo letos okoli 4200 ton pobrali iz lastnih vinogradov, še dodatnih 1800 ton pa jih bodo odkupili od kooperantov, kar bi skupaj pomenilo približno 4,3 milijona litrov vin letnika 2019. Do sprememb je prišlo letos pri odkupnih cenah, ki so v povprečju za 17 odstotkov višje kot lani.

"Kakovostno so pričakovanja zelo visoka. Trenutno je v grozdju lepo izražena aromatika, zrele kisline in višji sladkorji, zato si obetamo elegantna, harmonična in sortno izražena vina letnika 2019," pravi prvi mož in glavni enolog Mitja Herga in dodaja, da so se skozi leto spopadali z dokaj vlažnim in deževnim vremenom, ki je od vinogradnikov zahteval več truda.

Letošnja trgatev poznejša

V Ptujski kleti so po zadnjem vzorčenju grozdja ugotavljali, da bo letošnja trgatev vsaj deset dni pozneje kot lanska, zato trgatev začenjajo v teh dneh. Tudi pri njih bodo najprej začeli trgati muškat ottonel in rizvanec, nato pa beli in sivi pinot ter chardonnay.

Tine Kek, direktor kleti, ki je del skupine Perutnine Ptuj, je navedel, da količinsko za zdaj kaže podobno letino kot leta 2016, kar pomeni boljše kot leta 2017, vendar manj kot lani.

"Kakovostno je grozdje po večini v dobrem zdravstvenem stanju, razen na legah, ki jih je prizadela toča in kjer se je pojavila okužba z oidijem. Takih leg je okoli deset odstotkov," pravi Kek.

Na Ptuju sicer celoten pridelek odkupujejo od kooperantov in ptujske kmetijske zadruge, s katerimi imajo večinoma dolgoletne pogodbe. Po trenutnih ocenah naj bi letos prevzeli med 1300 in 1500 ton grozdja, a kot kaže, bi lahko bile odkupne cene nižje kot zadnja leta, saj so se razmere nekoliko spremenile.

Grozdja več od povpraševanja

"Če je še pred nekaj leti grozdja primanjkovalo, ga je zadnji dve leti veliko več od povpraševanja. Glede na povečano ponudbo pričakujemo, da bodo odkupne cene na trgu znatno nižje. Ponudbe za grozdje prihajajo dnevno in doslej smo dobili že za skoraj tisoč ton dodatnih ponudb različnega grozdja iz različnih delov naše vinorodne dežele," pravi Kek, a zagotavlja, da bodo od dolgoletnih kooperantov dogovorjene količine odkupili po pogodbenih cenah, ki so sicer trenutno višje od tržnih.

V Radgonskih goricah pa so trgati začeli že 20. avgusta, seveda sort, ki so namenjene njihovim glavnim proizvodom – peninam. V primerjavi z lanskim letom je grozdje začelo dozorevati okoli deset dni pozneje, še vedno pa je to precej prej, kot je bilo običajno še pred desetletjem.

Glavni enolog Gorazd Kovačič je pojasnil, da kaže na 15 do 20 odstotkov nižji pridelek kot lani, kar pomeni, da bo šlo za količinsko povprečen letnik, ob tem pa pričakujejo kakovostno dobro letino. "Trta je rastlina dežja in sonca in letošnje vreme ji je odgovarjalo. Smo pa imeli letos kar veliko dela z zaščito vinogradov," je dodal.

Odkupne cene enake lanskim

Od pogodbenih kooperantov bodo prevzeli ves dogovorjeni pridelek, kar pomeni okoli 35 odstotkov vsega grozdja, odkupne cene pa so bile dogovorjene že prej in so enake lanskim. Skupni pridelek bi se letos lahko približal 5000 tonam.

V konjiškem Zlatem griču so se trgatve prav tako lotili ta teden, najprej z belim pinotom za penine, nadaljevali pa jih bodo z rizvancem, kernerjem, sauvignonom in chardonnanyem. Direktor kleti Silvo Žižek letino količinsko ocenjuje kot dobro.

"V naših vinogradih bo pridelek manjši kot lani, pri pogodbenih vinogradnikih pa pričakujemo nekaj več grozdja. Za nas to pomeni, da bomo skoraj v celoti izkoristili zmogljivosti kleti," pa je povedal Žižek, ob tem pa dodal, da so začeli obnavljati vinograde, zato bo v naslednjih petih letih delež lastnega grozdja za okoli 40 odstotkov manjši, delež odkupljenega grozdja pa bo narasel na 60 odstotkov.

S konjiškimi kletmi imajo sicer z vsemi kooperanti sklenjene dolgoročne pogodbe, preko katerih lahko nadzorujejo količino, kakovosti in sortno strukturo, ki jo sproti prilagajajo prodaji. Ne glede na veliko ponudba grozdja na trgu, pri njih odkupne cene ostajajo večinoma enake in bodo med višjimi.