Večine Evropejcev ne skrbi, kaj jim pade na krožnik

7. junij – svetovni dan varne hrane. Foto: Pixabay

"Ta dan je pomemben tudi za slovensko živilsko in prehransko oskrbovalno verigo ter za posameznika/potrošnika, da (lahko) dnevno brezskrbno uživa živila, ki so na voljo na trgu," so ob 7. juniju – svetovnem dnevu varne hrane zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pod okrilje katerega spada uprava za varno hrano.

Zagotavljanje varne hrane je po navedbah Združenih narodov (ZN) proces, ki se začne pri kmetijskih pridelovalcih in konča pri kupcih, varnost hrane pa mora biti upoštevana v celotni verigi. Ključno je zagotavljati varnost v vseh korakih prehranske verige – od proizvodnje, spravila, obdelave, skladiščenja, distribucije in vse do porabe.

Hrana nam daje energijo, pomembna je tudi za zdravje in počutje, so opozorili pri ZN-u in dodali, da prepogosto mislimo, da je varna. V svetu, kjer verige s hrano postajajo daljše, so standardi in regulative še toliko pomembnejši za zagotavljanje varne hrane. Ta namreč prispeva h gospodarskemu uspehu, krepi kmetijstvo, pa tudi turizem in trajnostni razvoj.

Uprava za varno hrano in državni svet ob tej priložnosti pripravljata posvet z naslovom Udejanjanje varnosti živil v stroki, praksi in izobraževanju.