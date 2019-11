Na čebelarski zvezi poudarjajo, da imajo do uporabe antibiotikov ničelno toleranco. Foto: BoBo

Tako se je Noč odzval na včerajšnje odkritje spornih vzorcev medu, ko so v podjetju Medex pri testiranju treh vzorcev medu odkrili prisotnost prepovedanih antibiotikov. Tako v Medexu kot tudi pri upravi za varno hrano zagotavljajo, da sporni med ni dosegel končnih potrošnikov. V Medexu pa so predali v uničenje poltretjo tono medu.

Ob razkritju, so se pojavila ugibanja, da bi z rabo antibitokiov lahko zatirali ameriško gnilobo, ki jo povzroča bakterijska okužba. Noč ob tem ni želel špekulirati, zakaj bi omenjeni trije čebelarji uporabljali antibiotike, ki so v Sloveniji prepovedani in zagotavlja, da to ni običajna praksa. "Ker so pač prepovedani, se tudi čebelarji ne pogovarjamo o uporabi antibiotikov. Vsi smo bili nad tem podatkom presenečeni in obenem zadovoljni, da je uprava za varno hrano to pravočasno umaknila in preprečila, da bi prišlo do potrošnikov. V čebelarski zvezi imamo absolutno ničelno toleranco do uporabe antibiotikov."

Ob tem Noč poudarja, da je potrebno kršitelje ustrezno obravnavati, kar pa je v dometu državnih organov. "Mi na zvezi niti ne dobimo podatkov o tem kdo so kršitelji," še dodaja Noč in obenem poudarja, da to nikakor ne odraža stanja v slovenskem čebelarstvu. Nasprotno, v Čebelarski zvezi Slovenije si prizadevajo, da bi vzpostavili tudi boljša pravila glede označevanja porekla medu, saj so antibiotiki v nekaterih državah izven EU dovoljeni. Zato Noč meni, da imajo potrošniki pravico do natančnega vpogleda od kod izvira posamezen med in ne zgolj krajših zapisov o tem, da je med iz države EU ali pa iz države, ki ni del EU.

Medex: Vsak vzorec medu je preverjen

V Medexu so ob odkritju zapisali, da vsak vzorec medu preverijo že na vhodni kontroli, tako da v njihov proizvodni proces ne more vstopiti oporečna surovina, analize za vsak med, pa so tudi javno objavljene. V okviru vhodnih testiranj so tako ugotovili tri primere nepravilnosti. Maja 2018 so odkrili v slovenskem cvetličnem medu ostanke antibiotikov oksitetraciklina in tetraciklina. Junija 2018 so v slovenskem repičnem medu odkrili antibiotika trimethoprim in sulfamono methoxin. Avgusta 2018 pa so v slovenskem cvetličnem medu odkrili antibiotika trimethoprim in sulfametaxazol. Skupno je šlo v uničenje okoli 2.500 kilogramov medu.

Kot je poročala televizija POP TV je eden izmed čebelarjev, ki so oddali sporen med čebelar Jure Justinek, ki pa je zanikal rabo antibiotikov. Pri Medexu so potrdili, da so prisotnost odkrili v vzorcu, za katerega je Justinek kasneje potrdil, da je šlo za med, ki je bil v lasti treh čebelarjev. Zgolj njegov med se je v naknadnih testiranjih izkazal za neoporečnega, antibiotiki pa so bili prisotni v enem izmed preostalih dveh vzorcev medu, še pojasnjujejo na Medexu.