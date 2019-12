Letošnji november je bil drugi najbolj topel november v 140 letih. Tudi letošnja jesen in leto sta za zdaj druga najtoplejša od začetka meritev, je razvidno iz poročila znanstvenikov Ameriške agencije za oceane in ozračje (NOAA). Izjemno visoke temperature so zabeležili na obeh delih sveta, saj je ledena površina tako na Arktiki kot Antarktiki padla na rekordno nizko raven, huje je bilo le še novembra 2016, piše na spletni strani NOAA. Površina ledu na Arktiki je bila za 12,8 odstotka pod povprečjem, ki je določeno z meritvami med letoma 1981 in 2010, na Antarktiki pa je bila površina ledu za 6,35 odstotka pod povprečjem. Povprečna temperatura je bila za 0,92 stopinje Celzija nad povprečjem 20. stoletja, s čimer je letošnji november drugi najbolj topel. Prvo mesto še vedno drži november leta 2015. Kar pet najtoplejših novembrov so sicer zaznali po letu 2013. Tudi sicer kaže, da bo letošnje leto eno najtoplejših. Med januarjem in decembrom je bila namreč temperatura v povprečju za 0,94 stopinje nad povprečjem 20. stoletja, tako da je to tudi drugo najtoplejše obdobje med januarjem in decembrom v 140 letih, le malo za enakim obdobjem leta 2016.