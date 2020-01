Foto: Televizija Slovenija

Najmanj 27 od skupno 60 upravljavcev čistilnih naprav nima več prevoznika, ki bi odpeljal mulj na Madžarsko, drugi polovici se pogodbe iztečejo v mesecu ali dveh. Okoljsko ministrstvo je na trnih, Zbornica komunalnega gospodarstva jih na to že dolgo opozarja, komunale iščejo rešitve. Polovica upravljavcev čistilnih naprav v sredini meseca januarja namreč ne bo imela več rešitve za svoje blato.

V Logatcu je prostora v čistilni napravi še za kak teden, potem bodo blato dali v kontejnerje in ga shranjevali na prostem. A tudi teh imajo le za dva dodatna tedna, poleg tega Zbornica opozarja, da je to obremenjujoče za okolje zaradi izcednih vod in smradu.

Ministrstvo prošnje poslalo šele decembra

Da januarja Madžarska ne bo več sprejemala našega mulja, so na ministrstvu vedeli že avgusta. Zatrjujejo, da so rešitve začeli iskati takoj. Dejstvo pa je, da so šele decembra poslali prošnje za sprejem blata slovenskim kompostarnam in šele pred dvema dnevoma drugim evropskim državam. "V decembru ne bi bilo nobenega pravega odziva, ker so bili 20. 12. vsi na počitnicah. V ponedeljek je šel dopis ven, ker je bila takšna odločitev," je pojasnjevala Tanja Bolte z ministrstva.

Še vedno pa na okoljske ministrstvu poudarjajo, da to ni državna gospodarska javna služba, ampak je tržna dejavnost in da morajo torej določeni izvajalci, predelovalci, obdelovalci poskrbeti za blato, daj imajo zato tudi dovoljenje in pooblastilo.

Komunale so zdaj stisnjene v kot, prevzemniki mulja si manejo roke. Vsaka začasna rešitev odvoza je že v tem trenutku ponekod cene podvojila ali celo potrojila. Štirje meseci zatiskanja oči države se bodo na koncu odrazili na položnici prebivalcev – denimo v Logatcu za evro in pol do dva evra v drugi polovici leta.