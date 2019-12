Protestniki so skozi zaprta vrata dvorišča nezakonito vstopili na kmetijo. Foto: BoBo

Skupina mednarodnih aktivistov, ki je v ponedeljek vdrla na zasebno kmetijo, je na neprimeren način sporočala svoja stališča in nestrinjanje z načinom kmetovanja, ker so živali zaprte v hlevu, so v četrtkovi objavi zapisali na ministrstvu za kmetijstvo.

"Protest so izrazili tako, da so vdrli na zasebno kmetijo, s čimer so ogrožali javni red in pravico do zasebne lastnine ter ogrozili poslovno dejavnost in dobrobit živali. Ministrstvo, pristojno za prehrano in dobrobit živali, zavrača tovrstno izražanje stališč. Živimo v družbi, kjer se spremembe dogajajo v dialogu, na način, ki ne ogroža ljudi, živali in premoženja, z ustreznimi sogovorniki, pristojnimi za svoja področja. Za dosego cilja je treba tehtati vse okoliščine, da ne ogrožamo drugih," so poudarili.

Pozvali so k uporabi primernih načinov izmenjave drugačnih mnenj in iskanja drugih rešitev: "Ne moremo živeti v državi, kjer bomo dovolili, da se bo dialog vodil na način, da bodo drugače misleči vdirali k drugim domov, pregledovali hladilnike in omare ter nato izražali nestrinjanje z vsebino, ki je notri."

Po njihovem mnenju je temelj strpne družbe, da ta spoštuje različna stališča in mnenja, prehranske navade, se zavzema tudi za zdravje in dobrobit živali ter skrbi za okolje, svoje nestrinjanje pa sporoča na primeren način.

"Zato spoštujmo osnovna načela ter iščimo kompromise in rešitve, ki odražajo strpnost. Ob tem imejmo zavedanje, da so kmetje tisti, ki z živilsko industrijo skrbijo za našo prehransko varnost, obdelano krajino, ki Slovenijo postavlja med najlepše dežele in jo občuduje ves svet, in prehranske posebnosti," so navedli.

Dodali so, da so na podeželju družinske kmetije tradicionalno steber družbe, zaradi naravnih danosti kmetijske pokrajine pa je živinoreja zelo razvita panoga. V Sloveniji od te panoge živi veliko družin na kmetiji, vloženega je bilo ogromno truda in drugih sredstev, da je država na tem področju tudi zgled in na splošno stabilna.

"Za opravljanje te dejavnosti je potrebna infrastruktura, med drugim tudi hlevi. Z velikimi in nepremišljenimi hitrimi potezami v obstoječi sistem bi lahko ogrozili obstoj panoge, posledično pa pahnili številne kmetije v propad. Te od nekdaj skrbijo za urejeno podeželje, poseljenost na podeželju, zagotavljajo prehransko varnost in dajejo delovna mesta številnim ljudem in zavetje družinam ter stabilnost okolju, kjer živijo," so še zapisali na ministrstvu.

Lastnik kmetije je po ponedeljkovem vdoru po poročanju Televizije Slovenija poklical policiste, ki so aktivistom izrekli globo za shod brez dovoljenja. Lastnik kmetije po navedbah aktivistov razmišlja tudi o tožbi.

Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se je lastnik odločil za kazenski pregon neznanih storilcev in se v povezavi s tem obrnil na pravno pomoč, ki so mu jo ponudili. Kot so sporočili, so mu pomoč ponudili, ker se jim zdi pomembno, "da se tako storilci kot njim sorodno misleči zavedajo, da so takšni vdori na zasebno lastnino ne le nepremišljeno dejanje, temveč je to tudi pravno nedopustno".

Vdor ogroža biovarnost

Lastnik kmetije je ovadbo vložil zaradi kršitve nedotakljivosti stanovanja in neupravičenega slikovnega snemanja. "Dejstvo je, da so protestniki skozi zaprta vrata dvorišča nezakonito vstopili na kmetijo in nadalje celo v hlev. Da so to naredili naklepno, kažejo vsa njihova priprava, transparenti in prenašanje neupravičenega vstopa na posest v živo na Facebooku," so poudarili v zbornici.

Opozorili so, da se aktivisti kljub pozivom lastnika iz hleva in s posesti niso umaknili, ampak se jih je najmanj deset dalj časa zadrževalo v hlevu. "Tam so snemali in drugače vznemirjali živali, za katere je poskrbljeno po vseh standardih in nikakor niso vajene prisotnosti takšnega števila ljudi," so dodali in opozorili, da je dejanje problematično tudi z vidika biovarnosti.

Po njihovih navedbah namreč obstaja velika nevarnost prenosa raznih bolezni iz tujine, zato je nujno, da so živali zaprte in zavarovane pred vstopi neznanih oseb. "Takšno varovanje je temelj zagotavljanja varnosti hrane," so poudarili.