Po novem je prepovedano vnesti v državo sončne kreme, ki vsebujejo škodljive snovi, ali jih tam prodajati. Foto: EPA

Z današnjim dnem je prepovedano v državo vnesti ali prodajati sončne kreme, ki vsebujejo katero od desetih različnih kemikalij, med njimi sta za morsko življenje posebej škodljivi sestavini oksibenzon in oktinoksat, ki absorbirata ultravijolične žarke, po drugi strani pa povzročata beljenje koral. Odločitev je država sprejela novembra 2018.

"Spoštovati moramo naravo, kajti ta je gnezdo življenja," je dejal predsednik države Tommy Remengesau. "Ko nam znanost pravi, da je to praksa, ki škoduje koralnim grebenom, ribam ali oceanu samemu, si to naši ljudje vzamejo k srcu, prav tako tudi obiskovalci. Toksične sončne kreme smo našli po najbolj ranljivih habitatih Palaua in v tkivu naših najbolj znanih bitij. Nič nimamo proti temu, da smo prva država, ki je prepovedala tovrstne kemikalije, in storili bomo vse, da bomo glas o tem širili po vsem svetu."

Kot še poroča BBC, se število sončnih krem, ki vsebujejo škodljive kemikalije, v zadnjih letih sicer znižuje. Leta 2018 je bila po oceni strokovnjakov takšnih približno polovica.

Podoben ukrep o prepovedi tovrstnih sončnih krem je sprejela tudi ameriška zvezna država Havaji, v veljavo bo stopil prihodnje leto, marca bodo prepovedane tudi na ameriških Deviških otokih in otoku Bonaire.



Palau je pomemben korak k zaščiti svojega morja naredil tudi leta 2015: skoraj v celoti ga je razglasil za varovano morsko območje. Leto dni pozneje je bil tudi za Fidžijem takoj drugi podpisnik pariškega podnebnega sporazuma.