Foto: MMC RTV SLO

Perfekthion je sistemik, to pomeni, da zatre ličinke v okuženih plodovih, zdrave pa ščiti pred napadi. Trenutno je to glavno sredstvo za zatiranje oljčne muhe in se ga tudi največ proda. Države Evropske unije tega sredstva v letu 2020 ne bodo smele več prodajati.

"Bil je oddan nek predlog, da bi se registriralo sredstvo na bazi acetamiprida, ki ga imajo tudi v Italiji registriranega. To sredstvo je tudi sistemik, enako kot Perfekthion, je pa nekoliko dražje. Je druga aktivna snov, ki je zaenkrat še dovoljena, registrirana in ni tako strupena," je povedal Borut Troha, predsednik Društva oljkarjev Slovenske Istre.

Foto: MMC RTV SLO

Na kmetijsko-svetovalni službi še iščejo ustrezno rešitev. Ozirajo se v sosednji Italijo in Hrvaško. "Pripravili smo že tudi predloge, da bi povečali registracijo za obstoječa sredstva in tudi eno delno nadomestilo. Tako kot bodo drugi nadomestili, tako tudi mi na tem delo. Predlogi bodo dani in morajo jih obravnavati na ministrstvu," je izjavil Matjaž Jančar s Kmetijsko-gospodarske zbornice (Nova Gorica).

Oljkarji so kljub temu v skrbeh. "Kako bomo reševali oljke pred močnimi napadi oljčne muhe, ne vemo. Če bodo napadi muhe močni in če ne bomo imeli ustreznega sredstva, bomo ob letino, to je nam oljkarjem zelo jasno," je komentiral oljkar Vanja Dujc.

Stroka miri, saj se nadomestilo išče intenzivno. "Po informacijah, ki jih imamo, bo to dovolj zgodaj. Kako bo to učinkovito, bomo videli v naslednji sezoni. Je pa vse odvisno od sezone, ena ni drugi enaka. Letos smo imeli težave z muho, drugo leto ne vemo, kako bo. Lahko, da je ne bo. Situaciji se bomo prilagodili," je napovedal Jančar.

Časa pa ni prav veliko. Perfection, ki je še na zalogi, se lahko po navodilih Evropske komisije uporablja le še do konca junija 2020.