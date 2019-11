Avstralskim gasilcem so na pomoč prihiteli tudi novozelandski kolegi. Foto: Reuters

V okolici Sydneyja, največjega avstralskega mesta, so zaradi obsežnih požarov v naravi razglasili stanje naravne katastrofe, prebivalce pa posvarili pred veliko nevarnostjo. Gre za najvišjo, šesto stopnjo opozorila pred nevarnostjo požarov. Oblasti svarijo, da so ogrožena življenja in domovi. "Nobena zgradba ne more prestati pogojev, ki so opredeljeni kot katastrofalni," je opozoril načelnik gasilcev v zvezni državi Novi Južni Wales Shane Fitzsimmons. V takih razmerah je edino vodilo za preživetje, da je treba čim prej zapustiti ogroženo območje.

Stanje naj bi se danes še poslabšalo, saj na območju Novega Južnega Walesa napovedujejo visoke temperature - okoli 37 stopinj, močan veter in nizko vlažnost. Predsednica vlade te zvezne države Gladys Berejiklian je razglasila sedemdnevne izredne razmere in dejala, da bodo v torek "skušali zaščititi življenja in lastnino ter zagotoviti, da so vsi na varnem". Dodala je, da se soočajo z najnevarnejši gozdnimi požari v zgodovini Avstralije - primerjajo jih celo s požari v zvezni državi Victoria leta 2009, ki so zahtevali 173 življenj.

Torkove vremenske razmere so označili kot katastrofalne za nove požare. Foto: Reuters

Več tisoč ljudi so evakuirali, zaprtih je več kot 600 šol. Požari v Novem Južnem Walesu so doslej uničili 150 domov in zahtevali tri smrtne žrtve. Na terenu je več kot 3.000 gasilcev, pomagajo tudi avstralski vojaki in novozelandski gasilci.

Več kot 50 požarov divja tudi v sosednji zvezni državi Queensland, kjer so prav tako razglasili izredne razmere.

Premier Scott Morrison je zatrdil, da so pristojne službe na delo odlično pripravljene, okoljevarstveniki pa opozarjajo, da so požari posledica segrevanja ozračja in podnebnih sprememb. Poletji leta 2017 in 2018 sta bili tretje in četrto najbolj vroče v zgodovini merjenja temperature v državi, lani pa so imeli Avstralci celo najbolj vroče poletje do zdaj. Vremenoslovci opozarjajo, da se zaradi podnebnih sprememb povečuje pogostost izjemnih vremenskih razmer, kot so vročina in suša.