Ognjeni zublji so z domov pregnali 50.000 ljudi. Foto: Reuters

Požar na severu te zvezne države naj bi v sredo zanetila okvara na pretvorniku podjetja Pacific Gas & Electric, ki je zdaj ljudi posvarilo, da bi lahko odklopilo elektriko v 36 okrožjih. Vremenoslovci so namreč napovedali "zgodovinsko močan veter", ki bi lahko poškodoval nekatere električne objekte in zanetil nove požare. Podjetje je tako poslalo obvestila 850.000 gospodinjstvom, kar znaša več kot dva milijona ljudi, da bi nanje lahko vplival izklop elektrike med soboto zvečer in ponedeljkom popoldne. "Kalifornijo bi lahko prizadel najmočnejši veter v zadnjih desetletjih," so dodali.

Zadnji obsežni požari so Kalifornijo zajeli lani. Foto: Reuters

Že v petek je podjetje izklopilo elektriko za pol milijona ljudi na območju od San Francisca do vznožja gorovja Sierra. Ta požar na redko poseljenem območju severa Kalifornije je doslej požgal najmanj 4.000 hektarjev zemlje. Veter piha s hitrostjo 95 kilometrov na uro, a naj bi se še okrepil, nato pa kmalu umiril.

V Los Angelesu razglasili izredne razmere

Na jugu Kalifornije pa je podjetje Southern California Edison napovedalo izklop elektrike za skoraj 300.000 strank. Najmanj dva požara v območju Santa Clarite severno od Los Angelesa sta do četrtka zvečer zajela in uničila 400 hektarjev površin, zagorelo pa je tudi nekaj hiš.

Doslej so ukazali evakuacijo najmanj 50.000 ljudi z območja severno od mesta Los Angeles ter 2.000 ljudi iz okrožij Geysers in Sonoma na severu države. Izredne razmere so razglašene v okrožjih Los Angeles in Sonoma, piše BBC.

Najhujši požar v zgodovini Kalifornije, ki je leta 2018 zahteval 85 življenj, so povzročili prav padli daljnovodi podjetja Pacific Gas & Electric.