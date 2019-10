Nima udov, a se lahko premika. Nima možganov, a se lahko uči. Nima prebavnega trakta, a lahko jé ... Foto: Reuters

Gre za skrivnosten organizem, sicer že pred desetletji odkrit organizem, ki je videti kot gliva, a se vede kot žival. Bitje, ki se ga je prijelo ime "blob" ali "sluzasta gmota"), nima ne ust, ne želodca, ne oči, a lahko vseeno zazna, kje je hrana, se do nje premakne – čeprav nima vidnih udov –, jo pogoltne in prebavi. Poleg tega se lahko, če se ga prereže oz. preseka na pol ali če se poškoduje, zaceli oz. sestavi v dveh minutah. Ugotovili so tudi, da ima skoraj 720 spolov.

"Gmota je živo bitje, ki je še vedno eno največjih skrivnosti narave," pravi Bruno David, direktor pariškega prirodoslovnega muzeja, katerega del je tudi omenjeni živalski vrt. "Kar nas najbolj preseneča, je to, da nima možganov, a se je sposoben učiti," pojasnjuje.

Lahko se uči in znanje prenaša naprej

"Če ga na primer postavimo v labirint, se bo toliko časa učil, da bo našel najboljšo pot iz labirinta oz. do hrane. Če mu na pot postavimo prepreko – gmota sovraži sol, na primer –, se najprej ne bo znal prebiti čez oviro, a se bo učil in iskal pot do hrane. Nato pa bo to vsakič storil hitreje in odločneje. In če potem združimo dve gmoti, bo tista, ki je osvojila novo znanje, to prenesla na drugo gmoto. Ta bo tako natančno vedela, kako premagati oviro," skrivnostno vedenje nenavadnega bitja opisuje znanstvenik.

Vas to na kaj spominja? Tudi francoske znanstvenike je. Tudi zato so bitje poimenovali po znanstvenofantastični grozljivki iz leta 1958 z naslovom The Blob, v katerem je igral Steve McQueen in v kateri bitje iz vesolja (Blob) golta vse pred seboj, poroča tiskovna agencija Reuters.

"Ne vemo, s čim imamo opravka"

"Res ne vemo, s čim imamo opravka. Zagotovo ni rastlina, ne vemo pa, ali je žival ali gliva. Zelo nenavadno se obnaša za nekaj, kar je videti kot goba, po vedenju je bolj podobno živalim, saj se je očitno sposobno učiti," je na tiskovni konferenci ob predstavitvi gmote še dejal David.