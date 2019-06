Anita Horvat je bila zadovoljna z žrebom skupin. Foto: BoBo

Zmagala je Grkinja Maria Belibasaki (52,02), druga na lanskem evropskem prvenstvu. "Vesela sem, ker sem dosegla cilj, tekla sem pod 53 sekundami, najhitreje v poletni sezoni. Bilo je vroče, kar mi ustreza. Veliko lažje mi je bilo teči kot na prejšnji tekmi Diamantne lige v Stockholmu, kjer je bilo zelo mrzlo. Bila sem na osmi progi in kar malo izgubljena, ker nisem videla tekmic. Tako me je ena tekmovalka prehitela tik pred ciljem za las, a je nisem videla, da bi lahko pravočasno odgovorila na njen napad. Belibasakijeva pa me je prehitela že prej, skušala sem jo držati, a ni šlo," je povedala Horvatova, ki bo normo za SP v Dohi (51,80) lovila naslednjo soboto v Šamorinu na Slovaškem, nato pa še na mitingu v Celju.

Nemška preprostost

Maruša Mišmaš je na mitingu v Rehlingenu v Nemčiji v teku na 3.000 m zapreke zasedla tretje mesto in s časom 9:33,80 znova potrdila normo (9:40,00) za svetovno prvenstvo. "Bilo je zanimivo. Konkurenca je bila zelo močna, organizacija tekme pa zelo 'preprosta'. Ni bilo prostora za ogrevanje ali prijavnice pred startom, na šestih progah nas je startalo 17. Zato so nas postavili v dve vrsti. V tej drugi sem začela tudi sama. Ampak ne glede na vse sem bila zelo sproščena. Danes sem prišla v Nemčijo tekmovat, niti nisem gledala vmesnih časov. Zelo sem zadovoljna," je povedala Mišmaševa, ki bo v sredo nastopila na Diamantni ligi v Oslu.

Na 3.000 m zapreke je zmagala Kenijka Norah Jeruto, nekdanja afriška prvakinja (9:12,99), pred rojakinjo in nekdanjo mladinsko svetovno prvakinjo Daisy Jepkemei (9:15,03).

Agata Zupin, druga slovenska predstavnica v Rehlingenu, je v soboto začutila bolečino v mišici in se je odločila, da ne bo tvegala in ni nastopila.