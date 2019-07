Anita Horvat. Foto: EPA

22-letna Horvatova je na svoji prvi tekmi na diamantni ligi, ki je bila v rednem programu tekmovanja, krepko izboljšala prejšnji dosežek sezone (52,51), a še vedno lovi normo za SP, ki je dobre pol sekunde višje od njenega slovenskega rekorda (51,22), ki ga je dosegla 20. julija lani v Monaku in se potem temu času ni več približala. Letos najbolj prav v britanski prestolnici, ko je prvič v tem letu stadionski krog pretekla pod 52 sekundami.

"Zelo dober nastop je za mano, tudi dosežen čas je dober. Ostaja malo grenkega priokusa zaradi teh treh stotink, ki so me ločile od norme. A sem dala vse od sebe. Vzdušje na polnem stadionu je bilo izjemno, dve Britanki sta bili v skupini in zato je bilo še bolj glasno. Svoje je naredil še nastop na diamantni ligi. Zaradi vsega tega sem dala še več od sebe, kot sem bila sposobna. Posebej v zadnjem delu, zadnjih 100 m, ko se res skušala prehiteti čim več tekmic. Eno mi je uspelo. A sem malo prepočasi začela, prvih 100 m, in tu imam še rezerve. Tako da se lov na normo nadaljuje," je povedala Horvatova.

Zmagala je Jamajčanka Shericka Jackson (50,69), bronasta na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 in svetovnem prvenstvu 2015 v Pekingu, kjer je bila tudi zlata v štafeti.

Martina Ratej je bila sedma. Foto: Reuters

Luka Janežič (Kladivar), tretji slovenski predstavnik v britanski prestolnici, bo na 400 m tekel v nedeljo ob 15.04. Foto: www.alesfevzer.com

Martina Ratej prav tako sedma

Sedma je bila v metu kopja tudi Martina Ratej (Kladivar Celje) s 60,79 m.

"Tokrat sem tekmo zelo dobro začela, prvi met je bilo zelo soliden. Moram reči, da je bil cilj norma za olimpijske igre. A mi meta ni uspelo sestaviti za daljave okrog 65 m. Sposobna sem ta izid doseči, to čutim, vendar se v izmetu zakrčim in odmaknem levo stran telesa, kar me stane teh nekaj metrov. Na treningih mi gre že veliko bolje in sem tudi na tej tekmi pričakovala 64 m, kolikor mečem med vadbo," je povedala Ratejeva, ki bo naslednjo soboto naslednjič tekmovala na državnem prvenstvu v Celju.

Evropski rekord Warholma v Londonu

Norvežan Karsten Warholm, aktualni svetovni in evropski prvak, je v teku na 400 m ovire dosegel evropski rekord in je zdaj s 47,12 sekunde, kar je tudi prvi čas sezone na svetu, sedmi po izidih vseh časov.

V metu kopja je bila najboljša Belorusinja Tatjana Haladovič, nekdanja evropska prvakinja (2016) s 64,05 m.