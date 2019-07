Dalilah Muhammad je na mokri progi kar za 14 stotink izboljšala svetovni rekord. Foto: EPA

V New Yorku rojena Muhammadova je ena najboljših atletinj na tej razdalji v zadnjih letih. Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je osvojila zlato odličje, na svetovnih prvenstvih v Moskvi 2013 in Londonu 2017 pa je bila srebrna.

Na stadionu Drake v Des Moinesu v zvezni državi Iowa so bili do četrtka do nedelje zbrani vsi najboljši ameriški atleti, ki so se merili na državnem prvenstvu. To je bilo tudi kvalifikacijsko sito za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi od 37. septembra do 6. oktobra.

Tek na 400 metrov z ovirami je bil na sporedu po močnem nalivu, a to ni zmotilo Muhammadove, kii je bula razred zase. Drugo mesto je zasedla Sydney McLaughlin s časom 52,88.