Noah Lyles je z izjemnim časom napovedal resno kandidaturo za naslov svetovnega prvaka konec septembra v Dohi. Foto: Reuters

Boljši čas od 21-letnega Američana so postavilo le Michael Johnson (svetovni rekord 19,32 na olimpijskih igrah v Atlanti 1. avgusta 1996), Yohann Blake (19,26 pred sedmimi leti v Lozani) in Usain Bolt (19,30 na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 in 19,19 – aktualni svetovni rekord, 20. avgusta 2009 v Berlinu).

Tudi Cheruiyot in Lisek postavila najboljša izida sezone

Kenijski atlet Timothy Cheruiyot je na Diamantni ligi na 1.500 metrov postavil najboljši izid sezone na svetu (3:28,77), kar je tudi rekord mitinga. V skoku s palico je Poljak Piotr Lisek edini preskočil šest metrov, s 601 cm je postavil izid sezone.

Shelly-Ann Fraser-Pryce je zmagala na 100 metrov s časom 10,74 in potrdila, da je po rojstvu sina že v vrhunski formi. Jamajčanka je odlično tekla že na domačem mitingu v Kingstonu, ko je skupaj z Elaine Thompson z 10,73 postavila izid sezone. V moški konkurenci na najkrajši razdalji je bil prvi Američan Justin Gatlin (9,92).

V skoku v višino je bila najboljša Rusinja Marija Lasickene, zmogla je 202 cm. Kubanec Juan Miguel Echevarria je v skoku v daljino za zmago skočil do 8,32 m.