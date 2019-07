Janežič (Kladivar Celje) je v britanski prestolnici izboljšal svoj prejšnji najboljši tek leta, ki ga je 12. julija dosegel na diamantni ligi v Monte Carlu, ko je bil s 45,76 sekunde četrti. Tudi tokrat je tekel na najbolj neugodni prvi progi in na koncu ugnal Britanca Rabaha Yousifa (45,52), dobitnika štafetnih medalj z velikih tekem v zadnjih petih letih, ter Američana Marcusa Chambersa (46,26).

Luka Janežič je dosegel izid sezone (45,49). Foto: www.alesfevzer.com

"Moral sem se zelo potruditi v prvih 100 m, da sem tekmece ujel in se priključil, saj sem bil na neugodni progi. Potem pa sem se dobro držal najboljših. Pričakoval sem tek okrog 45,5, cilj je bil, da mogoče tečem malo bolje. Tako je tudi bilo. Vsak moj tek v sezoni je boljši. Imel pa sem neugodno progo, če bi bil na četrti, peti ali šesti, bi bil rezultat precej boljši. A sem se zelo približal normi za SP. Letos smo sezono sestavili tako, da zdaj počasi prihajam v formo. Tudi trener Rok Predanič je zadovoljen. Če bo šlo tako naprej, bo zelo dobro," je povedal Janežič.

Na prvih treh mestih so bili Jamajčan Akeem Bloomfield (44,40), Jonathan Jones z državnim rekordom Barbadosa (44,63) in Jamajčan Nathon Allen (44,85). Vodičan si v skupnem seštevku sezone v diamantni ligi z 11 točkami z Allenom deli šesto mesto, pred njim so le štirje Američani na čelu z Michaelom Normanom (16), svetovnim dvoranskim rekorderjem na 400 m, ter Jones.

"Vsi so danes tekli zelo dobro, državne rekorde ali izide sezone. Dva sem prehitel, oba imata boljše letošnje dosežke. Sem visoko tudi v seštevku diamantne lige, vrhunsko šesto mesto me vodi v finale lige, kar je cilj vsakega atleta. Dve leti nisem tekmoval na državnem prvenstvu, zato je prav, da letos nastopim v Celju. Potem pa bo v Varaždinu ekipni EP, tam bom imel kar natrpan urnik, a si želim že tam še bolj približati normi za SP ali jo doseči," je napovedal evropski prvak do 23 izpred dveh let.

Anita Horvat (Velenje) je prvi dan tekmovanja v najprestižnejši seriji mitingov v kraljici športov v teku na 400 m zasedla sedmo mesto in z izidom sezone 51,83 sekunde le za tri stotinke zgrešila normo (51,80) za SP. Sedma je bila v metu kopja tudi Martina Ratej (Kladivar Celje) s 60,79 m.

Hellen Obiri je v teku na 5.000 m dosegla izid sezone na svetu. Foto: EPA

Kenijka Hellen Obiri je v izjemnem teku na 5000 m zmagala z izidom sezone na svetu (14:20,36) ter je zdaj na večni lestvici na tej razdalji po času na petem mestu. Druga je bila njena rojakinja Agnes Jebet Tirop (14:20,68), tretja pa Sifan Hassan iz Nizozemske, ki je tekla nov evropski rekord (14:22,12) in je zdaj osma vseh časov.

Uvodni dan mitinga se je najbolj izkazal Norvežan Karsten Warholm. Aktualni svetovni in evropski prvak je v teku na 400 m z ovirami popravil svoj evropski rekord, ki zdaj znaša 47,12 sekunde, kar je tudi prvi čas sezone na svetu. Sedmi pa je zdaj Norvežan po izidih vseh časov.

Najboljši izid sezone je postavila tudi Jamajčanka Danielle Williams na 100 m ovire z 12,32 sekunde.

Diamantna serija mitingov se bo po edinem dvodnevnem tekmovanju nadaljevala v Veliki Britaniji, naslednja tekma bo 18. avgusta v Birminghamu.