Jepkosgeijeva in Kamworor zmagovalca maratona v New Yorku

Nastopilo približno 52.000 tekačev

New York - MMC RTV SLO

Jepkosgeijeva in Kamworor sta potrdila kenijsko prevlado. Pri dekletih so Kenijke v zadnjem desetletju zmagale kar sedemkrat, pri moških pa so bili Kenijci najboljši šestkrat. Foto: Reuters

Na prestižnem maratonu v New Yorku sta zmagala Geoffrey Kamworor in Joyciline Jepkosgei in s tem potrdila prevlado Kenije. V zadnjem desetletju so le redko prepustili zmago atletom iz drugih držav.