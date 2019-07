Kristjan Čeh je bil lani srebrn na sredozemskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

Pred Čehom, enim najobetavnejših slovenskih atletov, so na teh tekmovanjih doslej le trije Slovenci osvojili zlate kolajne. Rožle Prezelj v skoku v višino leta 2001, Robert Renner v skoku s palico leta 2015 in Luka Janežič leta 2017 na 400 m.

Čeh je izboljšal svoj državni rekord do 23 let in se je zelo približal tudi normi (65 m) za člansko svetovno prvenstvo v Dohi. Drugo mesto je zasedel Nemec Clemens Prüfer, ki je vrgel 62,35 m. Ostali tekmeci tema dvema atletoma niso bili nevarni, še najbližje je bil Poljak Oskar Stachnik s 60,01 m.

"Neverjeten in nepričakovan končni razplet v finalu. Fantastičen zaključek, saj sem z zadnjim metom na tekmi dosegel svoj najboljši izid kariere. To sem čutil že, ko je disk poletel iz roke. Osebni in državni rekord do 23 let, več si ne bi mogel želeti. Pred prvenstvom sem imel sicer visoke cilje, sem dobro pripravljen in sem dobro treniral. Zmage pa nisem pričakoval, bila je namreč velika konkurenca, peterica je imela osebne rekorde čez 60 m. Že po prvi seriji sem bil drugi z zelo dobrim dosežkom in sem vedel, da imam medaljo praktično že v rokah, da lahko spremenim le barvo. V peti serija mi je že uspelo prevzeti vodstvo. Ta dosežek mi pomeni veliko, pomeni, da sem sposoben doseči tudi normo za člansko svetovno prvenstvo," je bil zadovoljen Čeh.

Agata Zupin je v finalu teka na 400 m ovire zasedla peto mesto s časom 56,97 sekunde. Za normo za za svetovno prvenstvo v Dohi zaostala 97 stotink. Zmagala je Belgijka Paulien Couckuyt (56,17), za bronasto odličje pa je bilo treba teči 56,37.

Tretji posamični slovenski finalist Lovro Mesec Košir je bil v soboto osmi na 400 m, tekel je 47,32. Z novim evropskim rekordom do 23 let, 45,79, je zmagal Francoz Fabrisio Saidy.