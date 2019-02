Luka Janežič je v sedmem nastopu sezone na prostem prišel do prve zmage v letu 2018. Foto: www.alesfevzer.com

S časom 47,04 sekunde je tako kot pred dobrim tednom v Madridu zaostal le za Američanom Nathanom Strotherjem (46,45), tretji pa je bil Luguelín Santos iz Dominikanske republike (47,38).

"Toda čas, ki sem ga danes dosegel, ni realen. V boju za položaj, ko sem prehiteval Američana Strotherja, sem stopil na sprintarico in sem izgubil korak ter se potem do cilja le še lovil. Pravzaprav sem dosegel še dober čas in tudi uvrstitev glede na vse, prehitel sem tudi Santosa, zelo dobro sem tudi startal," je tekmo pokomentiral Janežič.

23-letni Janežič je najhitreje v sezoni tekel 26. januarja na Dunaju, že v svojem prvem nastopu, ko je s časom 46,13 potrdil normo (47,40) za dvoransko evropsko prvenstvo v Glasgowu na začetku marca. Slovenski rekorder bo pred EP-jem nastopil še na finalu zimske turneje Iaaf 20. februarja v Düsseldorfu, kjer si želi teči svoj najboljši izid sezone.

Z 19 točkami je pred finalno tekmo svetovne serije na tretjem mestu, za Strotherjem (30) in Čehom Pavlom Maslakom (20).

Anita Horvat (Velenje) je bila prav tako na 400 m peta (52,85), zmagala je Jamajčanka Stephenie Ann McPherson (52,24).

"Vesela sem, da sem se prvič letos spustila pod 53 sekund. Moj cilj je, da bom najbolje pripravljena za dvoransko EP v Glasgowu, smo na dobro poti, da to tudi uresničim. Kar pa se same tekme tiče, dobila sem prvo progo in šla v drugi krog na zadnjem mestu, 20 metrov za vodilno. Potem sem skušala doseči še kaj več, vendar sem ostala na petem mestu, kljub temu pa sem dosegla zelo dober čas," je pojasnila Horvatova.

V teku na 60 m je nastopila še Maja Mihalinec (Mass Ljubljana) in s 7,41 sekunde dosegla skupno 11. izid kvalifikacij, za finale najboljše osmerice pa je bilo treba teči 7,33 sekunde.