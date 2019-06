Tretji dan evropskih iger v Minsku se je Slovenija okitila s prvo zlato in skupno drugo kolajno. Tretji dan evropskih iger v Minsku se je Slovenija okitila s prvo zlato in skupno drugo kolajno. Prislužila si jo je Maja Mihalinec, ki je s časom 11,36 zmagala v teku na 100 metrov. Za osebnim rekordom je zaostala dve stotinki, za 12 stotink pa za normo za svetovno prvenstvo, ki bo med 28. septembrom in 6. oktobrom letos v Dohi.

Računa na drugo priložnost

"Pogoji niso bili ne dobri ne slabi, zato moram biti zelo zadovoljna tako z uvrstitvijo kot s časom. V samem teku pa imam še rezerve, tehnično ni bil idealen, od desetega do 20 metra sem se lovila. Tukaj imam še eno priložnost, da dosežem še boljši rezultat in da se vsaj približam normi za SP, ki znaša 11,24," je bila dobre volje Mihalinčeva, ki se je nekoliko bala, saj so bile tekmovalke razdeljene v štiri skupine, tekmovalke so tekle ob različnih urah, tako da pogoji niso bili enakovredni.

A na koncu se je vse srečno končalo, Slovenka je osvojila kolajno, ki jo je potihem pričakovala. "Glede na rezultate sem si jo želela, vedela sem, da je dosegljiva. Letos imam sedmi rezultat v Evropi, tukaj pa manjka le tista špica. Je pa bilo nekaj zelo dobrih konkurentk, tako, da lahko rečem, da mi je uspel lep dosežek," je ponosna slovenska sprinterka, ki je kar dolgo čakala, da se je lahko veselila dosežka. Svoj nastop je opravila po 14. uri, zadnja skupina pa je šest ur pozneje.

V Minsku prvič preizkusili koncept nove dinamične atletike

Z Janežičem blizu odličja

Blizu kolajne je bila tudi štafeta 4x400 metrov v postavi Luka Janežič, Loro Mesec Košir, Jerneja Smonkar in Anita Horvat, ki je po treh skupinah zasedala drugo mesto, v zadnji pa so bile hitrejše tri ekipe, tako da je končala na petem mestu.

"Mi nismo prav nič trenirali skupaj. Do danes si nismo predali niti ene štafete, nismo ustvarili niti ekipnega duha. A moram reči, da je bilo za prvič kar dobro," meni Janežič, ki je tekel prvi, ustvaril veliko prednost, ki so ji imeli do zadnje predaje, v kateri pa so tekli štirje fantje in dve dekleti (štafete so lahko tekmovalce razvrstile po željah). Razlika se je zmanjšala, toda Horvatova je vseeno ohranila nekaj korakov prednosti za zmago v svoji skupini.

"Bilo je zelo zanimivo, vedela sem, da imam za sabo štiri fante, da moram dati vse od sebe. Na moji strani je bilo tudi občinstvo, ki me je spodbujalo. Bila je pozitivna energija in vse je super," je bila zadovoljna Horvatova.

V četrtek atlete čaka ekipni četrtfinale

Slovenska ekipa je lahko zadovoljna tudi z ekipnim točkovanjem. V svoji skupini je v seštevku osmih disciplin in nato odločilnega zasledovalnega teka za Rusijo, Francijo in Italijo zasedla četrto mesto in se uvrstila v torkovo četrtfinale. Za njo sta se uvrstili Romunija in Estonija. Poleg dveh zmag v skupini je bila v teku na 100 metrov z ovirami druga Joni Tomičič Prezelj (13,32), tretja pa Neja Filipič v skoku v daljino (5,99).

Tokić že med najboljšimi 16 v Minsku

Bojan Tokić se je uvrstil v osmino finala namiznoteniškega turnirja. V svojem drugem dvoboju je držal obljubo, pokazal boljšo igro kot v prvem in gladko s 4:0 (11, 9, 3, 6) ugnal sedmega nosilca in finalista letošnjega MOP Slovenije Avstrijca Daniela Habesohna. V ponedeljek se bo pomeril s kitajskim Slovakom Wang Yangom. Izpadel pa je Darko Jorgić, 15. nosilec. S 4:3 ga je premagal Rus Kiril Skačkov, Hrastničan je vodil z 2:0, nato izenačil na 3:3, odločilni niz pa je izgubil z 10:12.

Izpadli so tudi košarkarji 3x3. V nedeljo so igrali dve tekmi, z Estonijo izgubili z 12:14, nato pa premagali Litvo z 21:17. V skupini so zasedli tretje mesto.

Zelo dobro je v kvalifikacijah strelcev v disciplini trap glinaste golobe streljal Denis Vatovec. Zasedel je osmo mesto, za finale najboljših šestih mu je zmanjkal le en zadetek. Boštjan Maček je bil 25., v ženski konkurenci je bila Jasmina Maček deveta.

Kolesarji zamudili odločilni napad

Slabši so bili kolesarji v cestni dirki. Zamudili so odločilni napad, Luka Pibernik je 180 kilometrov dolgo tekmo končal na 58. mestu, Jaka Primožič na 61. in Žiga Jerman na 64. mestu. Vsi trije so prišli v cilj z glavnino in zaostankom 54 sekund, Nik Čemažar pa je bil z zaostankom dobrih štirih minut 82.

"V kolesarstvu je pač tako, da večkrat izgubiš kot dobiš. Rezultata ni in ne moremo biti zadovoljni. Taktično smo se sicer dobro pripravili in pokrivali pobege na vseh kritičnih mestih, tokrat pa se je pobeg zgodil na nepričakovanem delu proge. Jaka Primožič se se sicer skušal priključiti, a ni ujel zavetrja in v vodilni skupini smo ostali brez svojega predstavnika. Priključek k skupini, v kateri je vlekel Kirijenka, ki lahko za Sky zdrži etapo na Touru, potem ni bil več možen," je tekmo ocenil selektor Andrej Hauptman.

Zmagal je Italijan Davide Ballerini. Na 180 kilometrov dolgi krožni dirki po ulicah Minska mu je odločilni napad uspel dva kilometra in pol pred ciljem, kjer je ušel iz skupine vodilnih.