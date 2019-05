Maruša Mišmaš je zelo spodbudno začela sezono na prostem. Foto: www.alesfevzer.com

24-letna atletinja, edina slovenska predstavnica na mitingu v Šanghaju, je za manj kot sekundo zaostala za svojim državnim rekordom 9:28,61, ki ga je odtekla septembra v Berlinu. Dokazala je, da je prenesla dobro formo iz dvoranske sezone, kjer je krepko popravila svoj osebni rekord na 1500 metrov. Počena kost na prstu, posledica padca pri ogrevanju na enem izmed treningov, je že povsem pozabljena.

Noah Lyles je po fotofinišu dobil tek na 100 metrov. Foto: Reuters

Najhitrejši sta bili Kenijki Beatrice Chepkoech (9:04,53) in Celliphine Chepteek Chespol (9:11,10).

Izid sezone na 100 metrov: 9,86

V moškem teku na 100 metrov sta čas 9,86 dosegla Američana Noah Lyles in Christian Coleman. Po fotofinišu je zmagal je Lyles, ki je postavil osebni rekord: "V uvodu sezone sem nekaj tekem izgubil, osvajal druga mesta. Trenerju sem rekel, da je danes dan, ko bova sestavila celotno sliko, Vsem sem želel dokazati, da sem sprinter na 100 in 200 metrov in ne le na 200-metraš, ki občasno teže 100 metrov," je povedal Lyles, lani zmagovalec Diamantne lige na 200-metrski razdalji.

Pri ženskah je šprint dobila Aleia Hobbs iz ZDA (13,03). Fred Carly iz ZDA (44,81) je bil najboljši na 400 metrov, na 110 m ovire pa je zmago slavil Jamajčan Omar McLeod (13,12).

Tretja tekma diamantne lige bo 30. maja v Stockholmu.