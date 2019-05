Maja Mihalinec je bila prva na 100 in 200 metrov ter v štafeti. Foto: Stanko Gruden/STA

Atletinje so prepričljivo zmagale (136 točk), atleti so bili drugi (134,5). Za Mass sta dve posamični zmagi dosegli Maja Mihalinec in Maruša Mišmaš.

Maja Mihalinec je bila prva tudi v štafeti 4 X 100, Žan Rudolf in Jan Petrač pa sta bila ob posamičnih prvih mestih prav tako še člana zmagovitih štafet; Mass je dobil tri od štirih.

Tekmovalke Massa so bile pred nizozemskim Rotterdamom (11) in slovaško Duklo (110), ljubljanski atleti pa so zaostali le za belgijskim RESC (151) in bili pred Maccabijem iz Tel Aviva (130).

Maruša Mišmaš je v Tampereju najprej po dveh uspešnih nastopih na Kitajskem slavila na 800 m z osebnim rekordom (2:06,41) in potrdila dobro formo. Kmalu nato je bila še prva v njeni disciplini, na 3000 m zapreke (10:29,48).

Izjemen dosežek Hrvata v suvanju krogle Hrvat Filip Mihaljević je v Slovenski Bistrici na prvem mitingu sezone za mednarodno atletsko ligo Atletske zveze Slovenije dosegel tretji izid sezone na svetu v suvanju krogle (21,84 m). Luka Janežič je zmagal v teku na 300 m (32,73).

Maja Mihalinec je za skoraj pol sekunde ugnala vso konkurenco (23,48) in slabe pol sekunde zaostala za normo za svetovno prvenstvo v Dohi. Nekaj ur pozneje je slavila še na pol krajši razdalji (11,62).

Dve disciplini pred koncem je nato Mihalinčeva tekla še v zadnji predaji štafete 4 X 100 m, v kateri so bile še Alja Sitar, Lea Hriberšek in Vladislava Tuhay (45,72).

Ob koncu dneva sta slavili štafeti 4 X 400 m Lovro Mesec Košir, Gregor Grahovac, Jan Petrač in Žan Rudolf (3:14,17) ter Aneja Simončič, Zala Istenič, Vladislava Tuha in Maja Cirič (3:44,11) ter potrdili napredovanje.

Na dva stadionska kroga je slavil Žan Rudolf (1:51,81), na 1500 m Jan Petrač (3:53,83), v metu kopja Matija Kranjc (71,81 m) in Zoja Šušteršič (46,90 m), na 5000 m Klara Lukan (16:11,34), Lia Apostolovski v skoku v višino (1,77 m), v skoku v daljino pa Neja Filipič (6,14 m).

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna. Razmere niso bile idealne, bilo je okrog 10 stopinj Celzija, in skoraj ves čas je rahlo deževalo. Nastopila sem praktično iz polnega treninga, šele v naslednjem obdobju bomo začeli več časa posvečati tehniki, predvsem na 200 m, ter maksimalni hitrosti. Kljub slabim pogojem sem tekla najhitreje doslej na začetku sezone in se že veselim prihodnjih tekem," je bila zadovoljna Mihalinčeva.

"Med obema tekoma sem imela le slabo uro in pol premora. Na 800 m sem se morala zelo potruditi, ker je ena izmed tekmic narekovala zelo močan ritem. Na 3000 m zapreke sem nato startala z utrujenimi nogami, ampak sem lahko tekla v sproščenem ritmu in uživala. Rada tekmujem in zmagujem, zato je bilo danes zelo zabavno," je povedala Mišmaševa, ki že ima normi za letošnje SP in olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

Drugi so bili Blaž Zupančič v suvanju krogle (17,35 m), na 400 m Maja Čirić (54,63) in Lovro Mesec Košir (47,72).

Tretja mesta do zasedli Gregor Grahovac na 200 m (21,76), Aneja Simončič na 400 m ovire (1:00,04), Filip Jakob Demšar na 110 m ovire (14,41), Tjaša Zajc v suvanju krogle (12,72 m), v skoku s palico Domen Maj Sadič (4,40 m), na 3000 m zapreke pa Matevž Cimermančič (9:33,86).

Četrta je bila Ajda Osolnik v skoku s palico (3,40 m), peti v metu kladiva Gaj Černigoj (46,87), šesta pa na 5000 m Martin Pintar (15:04,45) in Blaž Zupančič v metu diska (42,16 m).

Sedmi so bili v metu kladiva Tjaša Zajc (30,52 m), v troskoku Sara Sotošek (11,54 m), moška štafeta 4 X 100 m (42,64), Žiga Vrščaj v skoku v daljino (6,85 m), na 1500 m Lina Šenica (4:44,25) in Jan Žumer na 100 m (11,48).

Nobenega tekmovalca nista premagala le Bruno Šulman na 400 m ovire (1:02,37) in Vika Rutar na 100 m ovire (17,18).