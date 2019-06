Mišmaševa je v odlični formi na začetku sezone na prostem. Izkazala se je tudi na mitingu Diamatne lige v Šanghaju. Foto: www.alesfevzer.com

Mišmaševa je na 3000 m z zaprekami že dosegla normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, v tej disciplini je prav tako slovenska rekorderka, tokrat pa je svoj rekord izboljšala v neolimpijski disciplini.

"Moj cilj je bil ne le državni rekord, ki sem ga dosegla že pred nekaj leti, ampak da bi tekla okrog šestih minut, kar je daleč pod državnim rekordom. Bil je to trening test, prvi kilometer mi ni uspel najbolje, zaradi slabšega počutja sem tekla počasneje. Glede na zdravje in počutje pa sem danes kar dobro tekla. Zelo sem zadovoljna z začetkom letošnje sezone dobro, mi gre zelo dobro, tudi na treningih. Nastopila bom na čim več domačih tekmah, te bodo, kot tokratna, za trening. Zelo pa se že veselim naslednjih v močni mednarodni konkurenci na tujem, prva bo že v nedeljo v Nemčiji," je povedala Mišmaševa.

Mišmaševa kljub slabemu počutju do novega rekorda

Memorialno disciplino Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana je v 14. izvedbi v spomin na tragično smrt omenjenih atletov v teku na 100 m dobil Aleksa Kijanović (10,88), ki je edini tekel pod enajstimi sekundami, drugi je bil Matevž Šuštaršič (Krka, 11,01). V častni štafeti v spomin so tekli nekdanji člani uspešnih slovenskih štafet na velikih tekmovanjih, slovenski rekorder Matic Osovnikar, Urban Acman, Boštjan Fridrih in Rok Predanič, zdaj trener Janežiča in Anite Horvat.



15-letni Jeršin Tomassini znova zablestel

Veliko boljši izid od članskega zmagovalca v skoku v višino (2,05 m) je v Žalcu nekaj ur pred tem dosegel zmagovalec osnovnošolskega prvenstva Sandro Jeršin Tomassini, ki je skočil 2,17 m. Konec maja je na področnem tekmovanju v Ljubljani izboljšal državni rekord v kategoriji do 16 let in z 2,20 m postal peti najboljši slovenski skakalec vseh časov v skoku v višino. Rekorder je Rožle Prezelj z 2,32 m, sledijo Sašo Apostolovski (2,30), Dejan Miloševič (2,26) in Miha Prijon (2,24).



Šutejeva v dobri formi

Tina Šutej (Kladivar), ki ima poleg Maruše Mišmaš edina izmed Slovencev že normo za SP v Dohi (4,56 m), je v skoku s palico znova potrdila dobro formo in zmagala s 4,52 metra. Uspešna je bila tudi Maja Mihalinec (Mass) z zmago v teku na 100 m (11,53), potem pa na 200 m, kjer je bila tudi prijavljena, ni nastopila in bo skušala normo za SP loviti prihodnjo sredo v Mariboru. Na 200 m je bila najboljša Anita Horvat (Velenje, 24,33), sicer slovenska rekorderka na 400 m.