Visiline Jepkesho se je lani spustila pod 2:23. Foto: BoBo

Tega je lani postavila Kenijka Visiline Jepkesho s časom 2:22:58. Organizatorji si želijo, da letos pade meja 2 ur in 22 minut.

Še vedno deseti najhitrejši čas

Skoraj nemogoče bo popraviti rekord med moškimi, lani je namreč Etiopijec Sissa Lemay tekel izjemnih 2:04:58. To je še vedno deseti najhitrejši uradni čas zmagovalca maratonov na svetu. "Lanski ljubljanski maraton je v tekmovalnem merilu predstavljal izjemen preboj," je na današnji novinarski konferenci ocenil predsednik organizacijskega odbora Danilo Ferjančič.

Prijave bodo še odprli

Na osrednje nedeljske teke je prijavljenih 13.860 tekačev, na najdaljši razdalji skoraj 2.000. Številka je nekaj manjša od lani, zato so se organizatorji odločili, da bodo odprli prijave le nekaj dni pred prireditvijo.

Premislek: Kaj maraton želi biti?

Trend upadanja udeležbe na maratonih se sicer ugotavlja tudi širše, pravijo prireditelji, na njega pa bodo začeli pripravljati odziv takoj po koncu letošnje prireditve. "To od nas terja razmislek o tem, kaj ljubljanski maraton želi biti," je dejal Ferjančič. Pred jubilejno 25. izvedbo je tako napovedal temeljit premislek o vlogi ljubljanskega maratona, predvsem o pravem ravnotežju med komercialno naravnanostjo in privabljanjem tujih tekačev ter lokalnim pomenom dogodka in promociji zdravega življenja.