Martina Ratej je dva meseca pred svetovnim prvenstvom že ujela pravo formo. Foto: www.alesfevzer.com

Hudo vročino je pozno popoldne za nekaj časa zamenjal dež in pred večino disciplin nekoliko ohladil ozračje.

Ratejeva je po skromnem začetku, 57,32 m, nadaljevala z 61,82, prestopom ter 63,79, 57,76 in 60,31 m. "Zadovoljna sem s tekmo, v načrtu je bilo že pred sezono, da je za prvi del sezone vrhunec prav DP. Žal je manjša daljava od pričakovanj, toda tudi sezona se je začela malo slabše. Današnji dosežek je res dober, sem v formi in lahko pričakujem v nadaljevanju še boljše mete," je Ratejeva pojasnila in izpostavila, da je na stadionu Kladivarja končno prebila "magično" mejo 62 m.

Černjulovi zmanjkala dva cm

Maruša Černjul je nato v skoku v višino preskočila 1,92 m, na višini norme za SP (1,94 m) pa je bila dvakrat zelo blizu. Na 1,74 in 1,80 m je bila uspešna prvih skokih, v drugih na 1,85 in 1,89 m, na 1,92 pa znova prvič. "Zadovoljna sem, a tudi malo razočarana, ker nisem dosegla norme, ki sem ji bila dvakrat blizu. Malo energije so mi pobrali skoki in poprave na nižjih višinah, potem pa še skok na 1,92, ko sem bila zelo vesela in sem izgubila energijo ob tistem kričanju," se je nasmejala Černjulova, ki je po tej tekmi znova v krogu tistih, ki bi v tem trenutku nastopili na SP, saj še ni dovolj atletinj z normo za predvideno število nastopajočih v Dohi.

Mihalinčeva nima sreče z vetrom

Maja Mihalinec je že v kvalifikacijah teka na 100 metrov tekla 11,20 (norma za SP je 11,24), vendar je pihal premočan veter v hrbet (3,4 m/s). V finalu pa je veter pihal v prsi (-0,8 m/s) in tekla je le 11,46. Mihalinčeva je imela smolo z vetrom. "Malo sreče je treba, sem sicer zelo dobro pripravljena, a za osebni rekord in normo za SP rabim tudi majceno pomoč vetra. Bilo ga je malo preveč v kvalifikacijah, a tudi z vetrom +2,0 m/s bi bil izid podoben. Tudi če ga je malo več od dovoljenega, moraš vrteti noge. Upam, da bo bolje jutri, ko bom dala vse od sebe v teku na 200 m," je napovedala nov lov na normo Mihalinčeva.

Anita Horvat je v teku na 400 m slavila z 52,38 in po slabšem začetku zaostala za normo za Doho (51,80).

Na visokih ovirah na štartu le dve tekmovalki

Med le dvema tekmovalkama na štartu teka na 100 m z ovirami je z več kot 10 m prednosti zmagala Joni Tomičić Prezelj in tekla prav toliko kot pred šestimi tedni na stadionu Kladivarja na pokalni tekmi (13,40). Tudi med moškimi je na visokih ovirah po napovedih zanesljivo slavil Filip Jakob Demšar (14,38).

Pleško preveč vleče kladivo

Nejc Pleško je ubranil naslov v metu kladiva in s 74,60 m za slab meter in pol zaostal za normo za SP (76 m), ki pa jo je dosegel katarski zmagovalec Amgad Ashraf El Seify (76,21 m).

"Super nastop, napredoval sem v zadnjem času, občutek je veliko boljši in sem zato še bolj motiviran. Vem, da moram najti pravi tehnični model meta med tekmo, ker na silo ne gre. Kladivo preveč vlečem, mora biti bolj svobodno. To moram še doseči na tekmi," je pojasnil Pleško.

Le tri atletinje imajo normo za Doho

Norme za SP imajo od slovenskih predstavnikov poleg Ratejeve le še Tina Šutej v skoku s palico in slovenska rekorderka na 3000 m zapreke Maruša Mišmaš.