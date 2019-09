Tina Šutej meri na sam vrh na SP-ju. Ta bo potekal v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. Foto: www.alesfevzer.com

Z državnim rekordom 4,73 m, ki ga je dosegla v soboto v Velenju, je na desetem mestu med prijavljenimi tekmovalkami. "V kar dolgi karieri je letošnja sezona moja najboljša, veliko stvari se je uresničilo in sem stopnjevala formo. Prej sem bila pred odhodi na velika tekmovanja nekje v sredini po izidih sezone. Želje po vrhunskih uvrstitvah so bile tudi tedaj, realno pa lahko le letos povem, da z dosežki ciljam na vrh. Ker je taka tudi sezona," je pred SP-jem napovedala Šutejeva.

Preostalih šest Slovenk

Mednarodne norme so poleg Šutejeve dosegle še Martina Ratej (Kladivar) v metu kopja, Maruša Mišmaš (Mass) v teku na 3.000 m zapreke ter Maja Mihalinec (Mass) v teku na 200 m. Po izidih na svetovni lestvici bodo nastopile še Anita Horvat (Velenje) na 400 m, Barbara Špiler (Brežice) v metu kladiva in Maruša Černjul (Kladivar) v skoku v višino. Mišmaševa bo tekla še na 1.500 m, Mihalinčeva pa na 100 m, saj sta tudi v teh uvrščeni po doseženih izidih.

Maruša Mišmaš bo tekla na 3.000 m zapreke in na 1.500 m. Foto: www.alesfevzer.com

Cilj: najmanj en finale

"Še preden gremo na SP, imamo medaljo, saj bo Marija Šestak 28. septembra dobila bron za nastop v Osaki leta 2007, ki ji bo pripadel zaradi dopinga višje uvrščene tekmice. Prva pričakovanja so uresničena in dekleta lahko potuje sproščeno," je nekoliko hudomušno končal svoj prvi javni nastop v novi vlogi direktor Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejc Jeraša.

"Cilji reprezentance so od ena do dve finalni uvrstitvi in preboji v polfinale v tekih. Večina, ki bo nastopila na tem SP-ju, je imela uspešne sezone, posebej Šutejeva, ki sodi v sam svetovni vrh," je ocenil predsednik strokovnega sveta AZS-ja Vladimir Kevo.

Cilj Martine Ratej je finale. Foto: EPA

Vodja ekipe Črtomir Špacapan je izrazil razočaranje, ker priložnosti za nastop ni dobil Luka Janežič, ter dodal: "Gremo v okolje, ki je posebno zaradi drugačnih podnebnih razmer in visoke vročine. Tekmovanja bodo sicer zvečer in več kot mesec dni pozneje kot običajno, vendar zaradi prilagoditve potujemo prej, kot bi sicer, na začetku naslednjega tedna."

Na sam vrh v svetovnem merilu sodi Šutejeva. Že pred ekipnim DP-jem konec prejšnjega tedna v Velenju je pričakovala nove palice, ki so trše od teh, s katerimi je do zdaj tekmovala, da bo imela lažji prehod med posameznimi višinami. Zaradi zamude z dostavo iz ZDA pa bo zdaj nove palice preizkusila na petkovi tekmi v Celju, ki so jo pripravili posebej zanjo.

Maja Mihalinec je v tej sezoni v zelo zgoščeni konkurenci sprintov premagovala v svetovnem merilu uveljavljene tekmice. Foto: AP

Atletinje pred SP-jem

Maruša Mišmaš je na 3.000 m zapreke 13. med prijavljenimi, najboljši izid pa je dosegla na začetku sezone, saj se je sredi nje poškodovala. Kljub temu si 24-letna tekačica obeta finalni nastop. "Sezona se je začela sanjsko, pa se je potem žal nekoliko ustavilo. Poškodba se je že zelo dobro pozdravila in moj cilj je lahko finalni nastop na 3.000 m zapreke, ki je moja glavna disciplina. Nastopila pa bom v dveh (še tek na 1.500 m)."

Tega pričakuje tudi Ratejeva, ki je 14. po izidih med prijavljenimi. Njena sezona sicer ni potekala po načrtih, najboljša je bila v prvem delu, potem pa jo je ustavila poškodba hrbta. Tudi na zadnjih tekmah ni našla forme z začetka sezone. "Moj cilj je finale, ne glede na to, da sem imela pred časom težave s hrbtom. Pomanjkanje treningov smo skušali nadoknaditi po državnem prvenstvu, pa se je potem tehnični element meta podrl. A bomo skušali težave z zaletom popraviti na zadnjih treningih," je povedala Ratejeva pred SP-jem.

Maruša Černjul. Foto: BoBo

Mihalinčeva je v tej sezoni v zelo zgoščeni konkurenci sprintov premagovala v svetovnem merilu uveljavljene tekmice. Ves čas je imela stabilne nastope in je izboljšala oba osebna rekorda, na pol stadionskega kroga prav na njeni zadnji tekmi na začetku meseca v Zagrebu. "Imela sem res zelo dobro in stabilno sezono. Ves čas sem bila v bližini osebnih rekordov, na 100 m sem ga izboljšala sredi leta, na 200 pa na moji zadnji tekmi na začetku meseca v Zagrebu. Tekla bom na obeh razdaljah in ker bom v zelo dobri konkurenci, številne sem sicer letos že prehitevala, pa računam tudi na še boljše čase. Želim si, da bo moja vrnitev po poškodbi dobila krono v Dohi."

Barbara Špiler. Foto: www.alesfevzer.com

Maruša Černjul si je pred slabim mesecem dni zlomila roko, ko je nesrečno padla na letvico med treningom skoka v višino. Na prvem tekmovanju po tem, bilo je prejšnji konec tedna v Velenju, je 27-letnica nastopila z opornico, ki je pokrivala zdaj že zaceljeno operacijsko rano, pod katero se v roki skriva ploščica in šest vijakov. "Pred zlomom desne roke sem imela zelo dobro sezono, na štirih tekmah sem bila na višini osebnega rekorda, a ga nisem popravila. Potem pa sem morala za tri tedne počivati po nesrečni poškodbi, ko sem pristala na letvici. Ostala sem pozitivno naravnana in se vrnila. Pred SP-jem pa bom imela še nekaj tehničnih treningov."

Barbara Špiler, ki je osvajala odličja na velikih tekmah v mladinskih konkurencah, se je v metu kladiva na veliko tekmo vrnila po materinstvu. Sedemindvajsetletna brežiška atletinja je bila vesela že, ko je prišla med potnike za SP, zato tja potuje sproščeno. "Počasi in vztrajno se vračam. Nisem še rekla zadnje, obenem pa sem vesela, da bom po materinstvu spet na velikem tekmovanju. Pričakovala sem, da bom potovala na SP z boljšim izidom. Nastopila bom sproščeno, doma imam tudi male velike navijače."

Anita Horvat. Foto: www.alesfevzer.com

Anita Horvat je za tri stotinke zgrešila normo za SP, zato je bila pod pritiskom vprašanja, ali bo nastopila na SP-ju. Varovanki trenerja Roka Predaniča pa se ni primerilo to, kar se je Luki Janežiču, drugemu varovancu Predaniča, ki je izpadel iz kroga nastopajočih na največji atletski tekmi leta, kar je bilo ob prvi objavi Iaafa velik šok za AZS. "Za tri stotinke sem zgrešila normo za SP. Zato sem bila še bolj pod pritiskom ob vprašanjih, ali bom nastopila na SP-ju ali ne. Sezona je bila zelo naporna, tudi psihično, ter zelo dolga. V zadnjem času sem se spočila, nadoknadila treninge in v Dohi si želim popraviti državi rekord."