Semenya dvomi o upravičenosti zahteve IAAF-a, da se atletinjam, ki imajo povišano stopnjo testosterona, predpišejo sredstva za njegovo znižanje. To pravilo IAAF-a naj bi veljalo že od novembra lani, a so njegovo uporabo po številnih pritožbah ustavili.

Kot prva je v Lozani pričala Južnoafričanka Semenya, ki so jo v njeni karieri zaradi povišane stopnje testosterona obtoževali, da je moški. Vlada Južnoafriške republike meni, da so ta pravila uperjena prav proti njej in kršijo njene osnovne človekove pravice.

Nasprotno meni predsednik IAAF-a Sebastian Coe: "Nikoli nismo nikogar žalili, želimo le pravico za vse. Tisti, ki imajo močno povišano raven testosterona, imajo neupravičeno prednost pred drugimi. Sploh pa to ni stvar posameznika, nikoli nismo nikogar obtoževali. Ta proces je izredno pomemben za atletiko, odločitve bodo zgodovinske."

Caster Semenya ni edina športnica, ki so jo obtoževali zaradi povišanega testosterona. Foto: EPA

Semenya ni edina športnica, ki so jo obtoževali zaradi povišanega testosterona. Enako se je zgodilo tudi Borundijki Francine Niyonsaba in Kenijki Margaret Wambui, ki sta prav tako v teku na 800 metrov v Riu osvojili srebro in bron, vse tri tekačice na srednje proge pa je podprla slovita teniška igralka Martina Navratilova. "Pravila so predpisana le za tekačice na srednje proge, sprinti in daljše proge so izvzeti. Že to kaže na diskriminacijo. Da pa nekoga prisiliš, da jemlje zdravila, to je sploh nedopustno. Kaj bo, če bodo imela ta škodljive posledice," se sprašuje na Češkem rojena Američanka.