Wilson Kipsang je dobil številne največje maratone na svetu. Foto: Reuters

37-letni atlet, ki je med letoma 2012 in 2017 zmagal na maratonih v New Yorku, Londonu, Berlinu in Tokiu, je že imel podobne prekrške, a se je do zdaj vedno izmazal brez kazni. Na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu je osvojil bronasto medaljo.

Svetovni rekord je postavil leta 2013 v Berlinu, ko je maraton pretekel v času 2:03:23. Že leto pozneje mu ga je odvzel rojak Dennis Kimetto, leta 2018 pa ga je izboljšal še en rojak Eliud Kipchoge.