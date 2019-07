Tina Šutej v Velenju v skoku ob palici ni imela resne konkurence, na koncu je poskusila postaviti državni rekord, a ji ni uspelo. Foto: www.alesfevzer.com

30-letna Šutejeva je 17. julija v Jockgrimu v Nemčiji preskočila 4,63 m in izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord na prostem. V dolenjski prestolnici je 4,25 in 4,55 m zmogla v prvem, 4,40 m pa v drugem poskusu. Na 4,65 m je letvico trikrat podrla.

"Dobra tekma je za mano, nisem pa najbolj zadovoljna s skoki na 4,65 m. Delala sem veliko napak, a sem na pravi proti. S trenerjem Milanom Kranjcem dobro sodelujeva. Na treningih gre še bolje, na tekmah se ponavlja avtomatizem stare tehnike. Vendar sem kljub temu dosegla rekord stadiona, lepa tekma je za mano in se že vselim nove konec tedna v Celju," je na državno prvenstvo v soboto in nedeljo povabila Šutejeva.

Anita Horvat (Velenje) je bila prepričljivo prva na 400 m z 52,55 sekunde, a se ji je norma (51,80) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom, znova izmaknila. Pred tretjeuvrščeno Agato Zupin (Velenje, 54,04) je bila še Namibijka Tjipekapora Herunga (53,27).

Anita Horvat: "Dobra spodbuda za naprej"

V Celju bo Horvatova tekla v obeh štafetah ter na 200 in 400 m: "Veselim se že tega prvenstva. Danes sem imela pred seboj Zupinovo in Namibijko, ki sta bili do zadnjih 100 m pred mano. Tedaj sem pospešila, žal je bilo malo preveč vetra za dober izid na koncu, a glede na to, da sem bila v zaključku sama, je to dobra spodbuda za naprej in tekme v še močnejši konkurenci."

Maja Mihalinec (Mass) se je odpovedala finalu na 100 m in je na 200 m ob vetru v prsi (-0,8 m/s) tekla 23,28 ter zaostala za normo za SP (23,02). "Ta konec tedna bo DP, tam me čaka pet tekov, če bom nastopila še v štafetah. Zato je bilo malo manj tekem danes, pa še močnejši veter je pihal na 100 m in sem finale izpustila. Pozneje tudi na 200 m razmere niso bile idealne, pa še sama nisem najbolje odtekla. Prvi del zavoja sem dobro pretekla, v prehodu iz njega pa še vedno izgubljam preveč energije in na koncu me potem malo zmanjka. To moram še izboljšati na treningih," je pojasnila Mihalinčeva.

Na polkrajši razdalji je zanesljivo slavila vodilna v točkovanju mednarodne lige Atletske zveze Slovenije Joni Tomičić Prezelj (11,88), sicer tekačica na visokih ovirah.

Mesec Košir ogrožal Južnoafričana

V moškem teku na stadionski krog je imel najboljši prijavljeni rezultat Pieter Conradie iz Južne Afrike, ki je s 46,88 sekunde sicer zmagal, a se mu je zelo približal drugouvrščeni Lovro Mesec Košir (46,91).

Kristjan Čeh, evropski prvak do 23 let v metu diska, tokrat orodja ni vrgel prek 60 metrov in je bil z 59,30 m tretji. Pred njim sta več kot 60 m vrgla Danijel Fortula iz Črne gore (62,91 m) in Ciprčan Apostolos Parellis (61,44 m). Čeh je bil tako zelo oddaljen od norme za SP (65,00 m). Igor Primc, vodja tekmovanja, pa je še vedno slovenski rekorder v metu diska: 64,79 m je vrgel 10. septembra 1999 prav v domačem Novem mestu.

V disku je bil četrti domačin Tadej Hribar, ki je v suvanju krogle zasedel tretje mesto s 16,12, pred njim sta se 20 metrom približala Kemal Mešić iz Bosne in Hercegovine (19,86 m) in Črnogorec Tomaš Đurović (19,39 m).

Nastopili tudi atleti iz Katarja

V memorialni disciplini, v metu kopja, to so petič pripravili v spomin na Marijana Špilarja, so bili na prvih treh mestih Srb Vedran Samac (77,06 m), Dejan Mileusnić iz Bosne (72,86 m) in Matija Kranjc (Mass, 71,64 m). V skoku v daljino je bila najboljša Neja Filipič (Mass, 6,38 m).

Nastopili so atleti iz 14 držav, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Cipra, Črne gore, Hrvaške, Finske, Italije, Južne Afrike, Katarja, Latvije, Namibije, Slovaške, Srbije, dobra polovica pa je bilo slovenskih. Predstavila se je tudi skupina petnajstih mladih atletov iz Katarja, ki so na pripravah v Sloveniji.