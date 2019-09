Tina Šutej je v dobri formi pred prihajajočim svetovnim prvenstvom. Foto: Instagram

Zmagala je Američanka Jennifer Suhr (4,75 m), svetovna dvoranska rekorderka, nekdanja olimpijska in svetovna dvoranska prvakinja. Druga je bila francoska rekorderka Ninon Guillon-Romarin (4,70 m).

"Zelo sem zadovoljna, tekma je bila odlična, tudi vrhunska konkurenca na njej. Sem zadovoljna s prikazanim, skoki so bili lepi, na 4,70 boljši kot v Varaždinu, kjer sem pred slabima dvema mesecema postavila rekord. S tršo palico na zadnji višini, na 4,75 m, pa sem tudi naredila dobre skoke," je pojasnila Šutejeva.

V prvih poskusih je preskočila svojo začetno višino 4,26 m ter nato še 4,50 in 4,60 m, v drugih skokih 4,41 in 4,70 m, 4,65 pa v tretjem. Neuspešna je bila le na 4,75, kar je več od absolutnega slovenskega rekorda 4,71 m, ki ga je postavila 2. januarja 2014 v dvorani v Moskvi.

"Ogrevanje je potekalo super, potem pa sem se na začetku tekme malo lovila. Z vsakim skokom pa sem pridobivala na samozavesti. Tudi hladno ni bilo, a se je na zadnjih višinah vreme poslabšalo, oblaki so zakrili sonce, veter se je obrnil in pihal v prsi, a sem tudi takrat zelo dobro skakala. Zelo se veselim svetovnega prvenstva, ki se bo konec meseca začelo v Dohi, sem zelo dobro pripravljena, vso sezono v zelo stabilni formi," je dodala Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju.

30-letna članica Kladivarja je 10. avgusta na 8. ekipnem evropskem prvenstvu v Varaždinu zmagala in s 4,70 m izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord na prostem ter izpolnila mednarodno normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

"Glede na to, da je imela tokrat po Varaždinu prvo resno tekmo, vmes je bila sicer tudi na revijalni tekmi v Švici, je to izvrsten dosežek. Po treningih, ki jih je opravila v tem obdobju, je bil to res super nastop. Skakala je na 4,75 m in to z najtršo palico doslej, z njo še ni skakala. Pogoji niso bili idealni za tako trdo palico, če bi bilo malo vetra v hrbet, bi verjetno preskočila tudi višino 4,75 m," je povedal trener Šutejeve Milan Kranjc.

Nekdanja mladinska svetovna podprvakinja in edina slovenska atletska finalistka prejšnjih OI v Riu de Janeiru 2016 se zelo veseli tudi nove pridobitve v naslednjem tednu. "Sredi tedna bom dobila nove palice iz ZDA in bo lažje tekmovati kot doslej, saj sem imela med določenimi palicami prevelike razlike. Zdaj bom veliko boljše izpeljala celotno tekmo."

Denar za palice je šel iz njenega žepa, vsaj doslej. "Zanje sem sama plačala 6160 dolarjev brez davkov, vse skupaj bo verjetno prišlo okrog 7000 evrov. AZS naj bi pokrila nekaj stroškov, upam, da se bo to zgodilo. Te palice mi bodo zelo prav prišle za SP v Dohi. Imela bom dva tedna, da se privadim nanje. Bodo novejše, bolj odzivne, kot so sedanje, ki so v uporabi že sedem let, z njimi so skakali tudi člani ljubljanskega Massa," je povedala Šutejeva.