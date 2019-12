Jemima Sumgong je leta 2016 zmagala na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, nato pa je aprila 2017 padla na dopinškem testu. Jemala je EPO. Nastopati ne sme vse do leta 2027. Foto: Reuters

V državi trenutno pripravljajo novo zakonodajo za to področje, ki naj bi jo sprejeli do sredine prihodnjega leta. Zdajšnji zakon predvideva zaporne kazni do treh let za ljudi iz strokovnih štabov, ki so spoznani za krive pri kršenju protidopinških pravil, ne pa tudi za športnike.

Kenija je bila vrsto let znana po sijajnih dosežkih tekačev na srednjih in dolgih progah, v zadnjih petih letih pa jo pretresajo številni dopinški škandali. Med drugim so bili vanje vpleteni olimpijski zmagovalec iz Pekinga 2008 v teku na 1.500 metrov Asbel Kiprop, olimpijska zmagovalka iz Ria 2016 v maratonu Jemima Sumgong in trikratna zmagovalka maratona v Bostonu Rita Jeptoo.

Leta 2016 je svetovna protidopinška agencija (WADA) Kenijo uvrstila na t. i. seznam A-kategorije, na katerem so še Etiopija, Ukrajina, Belorusija in Bahrajn.