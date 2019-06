Tina Šutej je pričakovano zmagala v skoku ob palici. Foto: www.alesfevzer.com

Tina Šutej (Kladivar) je v skoku s palico zmagala s 4,45 m, na 4,57 m pa je bila trikrat neuspešna. Šutejeva ima že normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, kar ji je uspelo že v zimski sezoni, poleg nje pa le še Maruša Mišmaš na 3.000 m zapreke in od sobotne pokalne zmage v metu kopja tudi Martina Ratej.

Maja Mihalinec je v teku na 200 m v močnem vetru v prsi zmagala, s 23,52 sekunde, tako kot v soboto na 100 m je ostala brez norme za SP, pa tudi Neja Filipič v skoku v daljino, kjer je s 6,54 m za več kot pol metra presegla vso konkurenco. A je bila Dohi neprimerno bližje dan prej v svojem šele drugem nastopu v troskoku.

Barbara Špiler ni izpolnila norme za SP. Foto: www.alesfevzer.com

Barbara Špiler (Brežice) je v metu kladiva s 67,58 m za slabe tri metre in pol zaostala za normo (71 m) za SP. Od tega je še več, dobre štiri metre, ločilo Kristijana Čeha v metu diska (60,97 m). Ena redkih zmagovalk, ki je veter ni motil pretirano, je bila Šutejeva, a je slovenska rekorderka tekmovanje začela, ko so druge že končale. "Problem tekme je bilo dolgo čakanje, dve uri sem imela od ogrevanja do prvega skoka. V tem času sem se ohladila in nisem imela nobenih poskusnih skokov. Tako pač ni mogoče doseči kakšne posebne višine ali državnega rekorda," je pojasnila Šutejeva.

Tudi Mihalinčeva, ki ima najboljši začetek sezone v karieri, ni imela prave konkurence v teku na pol stadionskega kroga in se je začela ustavljati že pred prihodom v cilj. "Že pred tekmo smo se dogovorili, da tečem le na zmago, če pogoji ne bodo idealni. Nima se smisla ubijati, pomembna je zmaga za klub. A ne glede na to sem dosegla dober čas in sem s prikazanim v obeh dnevih zadovoljna. Kažem dobro pripravljenost, na začetku sezone sem veliko tekmovala in začela bolje kot običajno, za doseganje norme pa je še čas," je menila Mihalinčeva.

Veter poskrbel za razočarane obraze

Špilerjeva, ki se je v najstniških letih in nekaj pozneje že spogledovala s svetovnim vrhom, se po materinstvu zelo počasi vrača v tekmovalni ritem. "Na tekmi imam več težav kot na treningu, kjer mi gre bolje. Predvsem imam težave v zaključnem delu, premalo energije prenesem na kladivo v zadnjem delu pred izmetom. Danes sem nastopila bolje kot na prejšnjih tekmah, zato mislim, da je norma dosegljiva," je povedala slovenska rekorderka Špilerjeva.

Po izjemnih dosežkih v mladinskih kategorijah se je začel proti slovenskemu članskemu rekordu pomikati Čeh, a je bil tokrat daleč od uspeha. "Na treningu v petek sem metal zelo dobro, danes pa me je zmotil močan veter, ki mi ne ustreza. Ne znam ga namreč še tako izkoristiti v izmetu, da bi mi pomagal in me zavira. Še vedno pa verjamem, da lahko letos dosežem normo za SP, kar pomeni, da moram izboljšati tudi državni rekord Igorja Primca," je povedal Čeh.

Na 200 m je bila druga Anita Horvat (Velenje), ki je dan prej v teku na 400 m na Slovaškem dosegla najboljši izid sezone. Dan pozneje je nastopila na pol krajši razdalji, v njeni disciplini, na 400 m, pa je v soboto slavila Jerneja Smonkar. Ta je bila dan pozneje prva še na 800 m. Dve zmagi, v suvanju krogle in prvi dan v metu diska, kjer je rekorderka, je dosegla tudi Veronika Domjan. A z izidom v disku ni bila zadovoljna, saj je daleč od norme za SP. Na dva stadionska kroga je imel slovenski rekorder Žan Rudolf kar težko delo, da je prišel prvi v cilj. Po seriji mitingov v Skandinaviji bo opravil nov cikel treningov in nato konec julija ter avgusta znova napadel normo za SP.