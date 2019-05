Foto: Youtube/High Jump Damjan Skok v višino

Čutim, da je še nekaj rezerve, saj skok prek 220 cm ni bil popoln. Sandro Jeršin Tomassini

Jeršin Tomassini je rekord na tekmovanju sicer izboljšal kar trikrat, najprej je preskočil 216 sm, pozneje še 218 in 220. S tem dosežkom se je izenačil na prvem mestu letošnje svetovne lestvice do 18 let, izenačil pa je tudi najboljši izid na svetu v svoji starostni kategoriji!

“Ko smo prišli na štadion, sem imel namen izvesti le dva ali tri skoke, toliko, da se uvrstim v finale v Žalcu (ta bo 5. junija, op. a.), saj je bilo vreme zelo slabo. Nato so tekmovanje prestavili v dvorano in sem sem se odločil, da normalno odskačem, saj so v dvorani dobri pogoji," je po izjemnem dosežku dejal 15-letnik.

Dodal je: "Sprva se nisem dobro počutil, tudi skoki niso bili dobri, a sem se ogrel in je šlo vse bolje. Čutim, da je še nekaj rezerve, saj skok prek 220 centimetrov ni bil popoln. Upam, da bom v Žalcu skočil še višje, saj sem zadnji dve leti prav tu naredil najboljša skoka."