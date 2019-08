Luka Janežič bo prvo ime moškega dela reprezentance. Foto: AP

Evropska atletska zveza bo spremenila število ekip za naslednje tekmovanje leta 2021. Kar pet reprezentanc iz superlige bo letos izpadlo v prvo, saj bo čez dve leti v skupinah le po osem reprezentanc. V višjo ligo bodo tako tudi iz prve in druge ter tretje napredovale le zmagovalke. Tudi iz prve in druge lige bo v nižji izpadlo po pet zadnjeuvrščenih ekip.

Slovenija bo v Varaždinu tekmovala z Avstrijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciprom, Dansko, Estonijo, Gruzijo, Izraelom, Latvijo, Luksemburgom in Malto.

V tokratni reprezentanci je močnejši del ženska ekipa, ki ima izvrstne posameznice praktično na vseh položajih, od šprintov, srednjih prog, metov in skokov. Edino resno vprašanje je zdravstveno stanje Maruše Mišmaš, ki si je nedavno obnovila poškodbo ahilove tetive. Težave s poškodbami je imela v sezoni tudi Agata Zupin, rekorderka na 400 m ovire.

Maja Mihalinec v šprintih, Anita Horvat na 400 m in Tina Šutej v skoku s palico so poleg Mišmaševe letos v zelo dobri formi in dosegajo dobre izide. Martina Ratej v metu kopja in Maruša Černjul v skoku v višino sta v zadnjem obdobju dvignili raven izidov.

Neja Filipič je letos zelo dobra tako v skoku v daljino kot v troskoku, Barbara Špiler prihaja do vse boljših daljav v metu kladiva, Mišmaševi pa se je na daljših razdaljah priključila njena partnerka na treningih Klara Lukan, ki je poleti na EP-ju do 20 let na Švedskem zmagala na 5000 m s časom 16:03,62 ter popravila svoj slovenski rekord za starejše mladinke.

Luka Janežič je nesporno najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja in edini stalni udeleženec diamantne lige, kjer je v samem vrhu teka na 400 m. Tako kot Mihalinčevo ga čakajo trije nastopi, posamično bo tekel na 200 in 400 m ter v daljši štafeti. Moška vrsta ima dobro pokrite srednje in dolge proge z Žanom Rudolfom, Janom Petračem in Janom Kokaljem.

Tekmovanje bo tudi lepa priložnost za izpolnitev zahtevnih mednarodnih norm za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. Pot v katarsko prestolnico so si izmed Slovencev doslej zagotovile le Maruša Mišmaš (3000 m zapreke), Tina Šutej (Palica) in Martina Ratej (kopje).