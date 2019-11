Boštjan Nachbar je pri Netsih nosil številko sedem, ki jo ima zdaj Kevin Durant. Foto: EPA

Sam pa sem ob tem vesel, ker mala počasi dojema, kaj sem počel nekoč, ko še ni bila rojena. Netsom zelo privoščim uspeh, pri meni bodo imeli vedno posebno mesto, saj sem tam dobil največ priložnosti za igranje in doživel nekaj zelo lepih sezon.

Vedno sem navijal za Netse. Prestali so težko obdobje in zdaj se počasi vračajo, odkar so zadnja leta v Brooklynu.

Boštjan Nachbar je v intervjuju za EkipoSN spregovoril tudi o Ligi NBA in dejal, da ima najlepše spomine na igranje za Netse, ki so tedaj domovali še v New Jerseyju. Vir: EkipaSN