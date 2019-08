Cristiano Ronaldo

O Portugalčevem značilnem proslavljanju golov

Torino - MMC RTV SLO

Po Ronaldovih besedah je prvič z poskokom v razkoračeno držo gol proslavil na pripravljalni tekmi Real Madrid - Chelsea, ki se je v ZDA končala s 3:0 za Špance. Foto: AP

Začelo se je, ko smo igrali s Chelseajem v ZDA in res ne vem, kako je prišlo do tega. Dosegel sem gol in poskočil. Če sem pošten, mi je bilo povsem naravno. Potem sem ugotovil, da sem užival in sem začel večkrat tako proslavljati zadetke.