Sijajni smo, osvojili bomo zlato!

Eden drugega delamo boljšega, res si pomagamo, res smo ekipa. Delali smo mesec dni več kot ostale reprezentance in zdaj se nam to obrestuje. V finale nas je ponesla ta prepolna dvorana in tudi naša želja, znanje, kvaliteta.

Da, odbojkarji prebirajo zapise na spletu in iz kritičnih ter podcenjujočih ugotovitev "kavčarjev" črpajo dodaten motiv. Foto: www.alesfevzer.com

Podajalec Slovenije Dejan Vinčić je v prvi izjavi po uvrstitvi v finale evropskega prvenstva v odbojki 2019 odkrito povedal, da so ogromno energije slovenski odbojkarji počrpali iz negativnih komentarjev, ki so se v preteklih dveh tednih pojavili v slovenskem kotičku spleta. Najbrž pri tem odbojkarji niso spregledali niti burnih, pisanih in polemičnih zapisov MMC-jevih uporabnikov pod novicami o uspehih Slovenije na domačem EP-ju.

Vir: Val 202