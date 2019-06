Fernando Torres zaključuje bogato nogometno kariero, v kateri je osvojil takorekoč vse, kar se je dalo. Foto: Reuters

Sloviti španski nogometaš Fernando Torres je prek Twitterja naznanil, da se bo upokojil. Nekdanji napadalec Atletica iz Madrida, Liverpoola, Chelseaja in AC Milana je v zadnjem letu igral za japonsko prvoligaško moštvo Sagan Tosu.

Zdaj 35-letni Torres je v dresu španske izbrane vrste slavil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki 2010 in dvakrat na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici 2008 ter na Poljskem in v Ukrajini 2012. El Nino je za špansko izbrano vrsto med letoma 2003 in 2014 odigral 110 tekem in dosegel 38 golov.