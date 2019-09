Naša država je majhna in bazen igralcev ni velik. Odsotnost vsakega košarkarja močno vpliva na našo reprezentanco. To je rezultat, zaradi tega se nismo uvrstili. Če sem torej odkrit, me sploh ne zanima. Morda bom gledal finale in polfinale, do zdaj pa nisem gledal.

Goran Dragić se pripravlja na novo sezono Lige NBA: Foto: BoBo

Goran Dragić, kapetan zlate slovenske reprezentance z EuroBaseta 2017, je spregovoril o svetovnem prvenstvu. Organizator igre Miamija je dejal, da mundiala ne spremlja, ker zaradi sprememb Fibinih pravil in posledičnih odsotnosti nekaterih reprezentanc po njegovem mnenju to ni turnir najvišje kakovosti. Vir: Heat Nation