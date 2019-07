Jaka Blažič

O vrnitvi v Stožice

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jaka Blažič je po Saši Zagorcu in Edu Muriću tretji član zasedbe evropskih prvakov, ki bo oblekel dres Cedevite Olimpije. Foto: Reuters

Verjamem, da tudi vodstvo kluba pričakuje veliko in zato smo se zbrali skupaj z ostalimi kakovostnimi igralci, ki so okrepili moštvo. V Ligi ABA bomo ciljali na končnico, v Evropskem pokalu pa bomo šli korak za korakom in poizkušali doseči največ.