Kapetan Cedevite Olimpije bo v novi sezoni zlati slovenski reprezentant in nekdanji košarkar Barcelone Jaka Blažič, ki je v Stožicah že igral dve leti. "Vloga kapetana v Cedeviti Olimpiji prinaša veliko odgovornost, saj vemo, da je poleti prišlo do združitve dveh klubov in da je situacija zelo specifična. Hkrati pa je ta vloga tudi priznanje Jaki, ki ga vidimo kot igralca, ki je od prvega dne obstoja kluba želel biti del te zgodbe. Izbor Blažiča je tako povsem logičen in upravičen," je ob tem povedal trener zmajev Slaven Rimac.