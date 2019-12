Kot športniki noro veliko potujemo in smo zelo malo z bližnjimi. Prav zato je še toliko lepše, da sva skupaj in lahko drug drugemu pomagava. Lepo je deliti vse lepe in malo manj lepe trenutke z nekom, na kogar se lahko popolnoma zaneseš.

Johannes Thingnes Bø je lani zanesljivo osvojil veliki kristalni globus, tudi letos pa je vodilni v skupnem seštevku. Foto: EPA

Trenutno najboljši biatlonec na svetu Johannes Thingnes Bø je napovedal, da v kratkem načrtuje krajši tekmovalni premor, saj bo postal oče. Za časnik Heilbronner je Norvežan povedal, da bo zagotovo nastopil na svetovnem prvenstvu v Anterselvi, ki bo februarja, kar je njegov glavni cilj v tej zimi. Ob tem je dodal tudi to, koliko mu pomeni, da mu na tekmah ob strani stoji starejši brat Tarjei, ki je tudi že osvojil svetovni pokal. Vir: STA