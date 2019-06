"To mi pomeni ogromno. Morda bom naredil krivico kakšnemu Xaviju, proti kateremu nikoli nisem igral, a zame je Pirlo najboljši vezist vseh časov in dobiti tak kompliment od njega je resnično nekaj fantastičnega.

Seveda igrava na različnih položajih, a verjetno drži razmišljanje, da v meni vidi samozavest, mirnost in pregled nad igro, ki so značilni tudi zanj. Kolikor vem, Pirlo želi postati uspešen trener, in verjetno me je tudi zaradi tega opazil še bolj kot kdo drug. Že na osebni ravni sem izjemno ganjen, pomembno pa je tudi, kakšno reklamo je s tem naredil meni, mojemu klubu, Sloveniji. Ne spomnim se, da bi mi že kdaj kaj dalo toliko dodatnega motiva in dodatnega zagona. Še bolj si želim nadaljevati, še napredovati. Priti do še večjih stvari, še večjih uspehov ‒ tudi lovorik, ki si jih tako zelo želim in ki jih je Andrea osvojil tako zelo veliko."

Vodja slovenske nogometne reprezentance Josip Iličić je čustveno in hvaležno komentiral, da ga je Andrea Pirlo ob koncu sezone v Serii A izbral kar za najboljšega nogometaša.

Iličić bo drugo leto zagotovo igral Ligo prvakov, in to z italijanskim klubom. Po njegovih željah tako ostaja bržkone le dilema: ali z Atalanto ali z Napolijem. Foto: EPA

"Koga bi izbral za nogometaša sezone? Morda gre za nekoga, na katerega marsikdo ne bi pomislil, toda jaz glasujem za Iličića! Zame je bil v tej sezoni najboljši med vsemi v Italiji. Všeč mi je bil tudi njegov soigralec Papu Gomez, toda glasujem za Iličića," je odločitev pojasnil Andrea Pirlo.

V intervjuju za športni dnevnik EkipaSN se je 31-letni Kranjčan, ki si je z Atalanto senzacionalno priigral nastop v prihodnji Ligi prvakov, razgovoril tudi o tem, da mu ne manjka snubcev. Jojo čaka na poteze Atalante, kako in v kakšnem obsegu bo okrepila moštvo, nato bo pretehtal ponujene možnosti. Iličić ne skriva, da mu izbire po najboljši sezoni kariere ne manjka, nepredvidljivi playmaker si želi ostati v Italiji in v vsakem primeru bo v prihodnji sezoni igral v Ligi prvakov.

Posredno je Iličić tako priznal ponudbo Napolija, o kateri so se na Apeninskem polotoku razpisali že pred tedni. "Dogovorjen si, ko je podpisana pogodba. Dokler se to ne zgodi, so vse samo pogovori. Ničesar nisem podpisal."

V obširnem pogovoru je Iličić tudi razkril željo, da profesionalno kariero sklene v domovini, natančneje v Mariboru, kjer se je v samo nekaj poletnih tednih leta 2010 izstrelil v Italijo.

"Zlatka Zahovića sem že poklical in mu rekel, naj začnejo zbirati denar zame (smeh). Šalim se, denar bo najmanj pomembna stvar na svetu. Glede drugega pa se ne šalim. Če se mi bo uresničila želja in se bom imel možnost vrniti v slovensko ligo, želim igrati le tam, kjer sem preživel najlepših nekaj mesecev in kjer so mi v zelo težkih trenutkih dali vse. Če bom imel možnost končati kariero v Sloveniji, se bom vrnil v Maribor – samo v Maribor. Drugo ne pride v poštev."

Vir: EkipaSN